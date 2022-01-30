لاعيبتنا رجالة.. كيف تفاعلت السوشيال ميديا مع فوز الفراعنة على المغرب؟

اختطف منتخب الفراعنة 3 نقاط غالية بفوزه على نظيره المغربي في دور الثمانية من بطولة كأس الأمم الافريقية ليتأهل إلى دور نصف النهائي ليقابل منتخب الكاميرون الاربعاء المقبل.

بعد انتهاء اللقاء، احتفل العديد من المصريين على منصات التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتب الكثير منهم عبارات تشجيعية للفراعنة، ليقول شريف عباس: “لعنة الفراعنة ظهرت وإن شاء الله نكسب اللقب”.

وكتبت منة عامر: “والله وعملوها الرجالة، أحمدك يارب عدت على خير مصر كسبت.. تحيا مصر”، ليعرب شريف زاهر عن سعادته قائلاً: “الحمدلله اننا كسبنا ده كان ناقص بس إن انا اللي اتصاب وانا بتفرج والحكم محدش كان فاهم ماله”.

وكتب محمد منصور: “طب والله احنا فعلا قافشين في التامنة، لاعيبتنا رجالة تحيا مصر”، وكتب صبري سلام: الحمدلله حمدا كثيرًا مصر في نصف نهائي كأس الامم الافريقية بعد ما فازت فوز صعب على المغرب".

وكتب أحمد توفيق: عظيمة يابلادي كالعادة مصر في نصف النهائي رجعولنا زمن حسن شحاتة، وقالت سلوان محمد: “انتي أغلى وطن وانتي اعلى مكان دايمًا رافعة راسنا يا مصر في العالم”.

وقال أحمد عمر:"وجبل رجل المباراة رغم الإصابة مرضيش يخرج ومحمد صلاح هداف عالمي وتريزيجيه عالمي زي صلاح لاعبيتنا رجالة"، وقال محمد أنور: “١١ راجل في الملعب ماتوا ع الكورة وان شاء الله هيخطفوا اللقب”.

فيما كتب أحمد ياسين: الف مليون مبروك للاعبيتنا ولمنتخبنا إن شاء الله البطولة مصرية واللقب فرعوني احنا نستاهلها عايزين نرجع زمن الكابتن حسن شحاتة وابو تريكة وحسام غالي".