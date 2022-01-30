مصرع وإصابة 3 في حادث تصادم سيارتين بصحراوي قنا

وقع اليوم، حادث تصادم سيارتين ربع ونصف نقل على الطريق الصحراوي الغربي مدخل قرية البوصة، بمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، وأسفر عن مصرع شخص، وأصيب اثنين آخرين.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بمصرع الليثي عبدالغني الليثي 45 عامًا، وإصابة أحمد مكي جاد الرب، 35 عامًا، اشتباه نزيف بالمخ، وشوكت حسني عبد الحميد، 18عامًا، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبوتشت وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.