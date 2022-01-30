الأحد 30 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 3 في حادث تصادم سيارتين بصحراوي قنا

اسعاف
اسعاف

وقع اليوم، حادث تصادم سيارتين ربع ونصف نقل على الطريق الصحراوي الغربي مدخل قرية البوصة، بمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، وأسفر عن مصرع شخص، وأصيب اثنين آخرين.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بمصرع الليثي عبدالغني الليثي 45 عامًا، وإصابة أحمد مكي جاد الرب، 35 عامًا، اشتباه نزيف بالمخ، وشوكت حسني عبد الحميد، 18عامًا، سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبوتشت وتحرر محضر بالحادثة وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات.

حادث تصادم مدير أمن قنا مدير امن الطريق الصحراوي مصرع شخص مصرع وإصابة 3 إصابة 3 أشخاص إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم

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