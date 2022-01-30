الأحد 30 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأونروا تقدم مساعدات نقدية لإصلاح منازل دمرها الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وكالة غوث وتشغيل
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الأحد، عن صرف مساعدات نقدية لإصلاح المنازل التي تضررت خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة في مايو الماضي، بدءًا من الغد عبر البنوك.

وأوضحت الأونروا، في بيان صحفي، أنه سيجري توزيع مليون و940 ألف دولار، مخصصة لإصلاح 600 منزل تأثر جزئيًا جراء التصعيد الأخير، بالإضافة إلى دعم 555 عائلة من خلال دفع المستحقات المالية لبدل الإيجار للفترة من يناير الجاري إلى أبريل المقبل.

وأشارت إلى أن طواقمها تواصلت أيضًا مع نحو 700 عائلة جديدة لتوقيع التعهدات الخاصة بإصلاح منازلهم، بنحو مليون و 500 ألف دولار، وسيجري صرفها من البنوك خلال الأسبوع المقبل.

وطالبت "الأونروا" جميع العائلات التي يتم إشعارها، بالتوجه إلى البنوك واستلام المبلغ النقدي المخصص لهم والبدء في الأعمال المطلوبة.

وخلال العدوان الأخير على قطاع غزة، تعرضت 1447 وحدة سكنية في غزة للهدم الكلي بفعل القصف من جانب العدوان الإسرائيلي، إلى جانب 13 ألف منشأةٍ أخرى تضررت بشكل جزئي بدرجات متفاوتة، كما دمر جيش الاحتلال بشكل كلي، 205 منزلاً وشقّة سكنية وأبراجًا، ومقرات 33 مؤسسة إعلامية، فضلًا عن أضرار بمؤسسات ومكاتب وجمعيات أخرى.

وكانت رئيس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالقاهرة، سحر الجبوري، أشادت بالدور المصري قيادة وحكومة وشعبا في تقديم دعم ملموس للوكالة في كافة المحافل الدولية، قائلة إن وكالة "الأونروا" واحدة من أقدم مكاتب الأمم المتحدة فى مصر حيث افتتح المكتب عام 1950، ومصر عضو مؤسس للوكالة، وهى داعمة للوكالة تاريخياً وسياسياً، وهذا محط تقدير كبير من الوكالة لا سيّما وأن مصر قوة إقليمية لا يستهان بها. 

وفي وقت سابق، ناشدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" المجتمع الدولي التبرع بعشرات الملايين من الدولارات للمساعدة بتحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين في لبنان.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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