الأحد 30 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» توضح سبب قرار «الوزراء» نزع ملكية مبنى مدرسة ابتدائية بالمنصورة

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الأحد، مذكرة إيضاحية لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نزع ملكية العقار الذى تشغله مدرسة الشهيد عثمان درويش الابتدائية المشتركة بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

وأوضحت أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية طلبت فى 24-2-2020 اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على العقار الذى تشغله مدرسة الشهيد عثمان درويش الابتدائية المشتركة بالرقم التعريفى بمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية لصالح العملية التعليمية، حيث إنها فى حاجة شديدة إليه، نظرًا لوجود كثافة طلابية مرتفعة وعدم إمكانية الاستغناء عنه، حيث لا يوجد بديل له.

وأضافت أن المدرسة المؤجرة مغلقة ولا تستخدم بالعملية التعليمية، لعدم صلاحيتها الإنشائية، وبناءً عليه أصدر المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الدقهلية قراره بالموافقة على تقرير صفة النفع العام لعدد 17 مدرسة من بينها المدرسة المذكورة، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات نزع الملكية، ثم صدر قرار المحافظ رقم 9 لسنة 2019 بشأن إلغاء الشوارع الواردة بالمخطط التفصيلى والتى تقع داخل حدود المدرسة.

وتابعت: كما تم سداد التعويض المبدئى، وإيداعه خزانة الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية وهى مديرية المساحة بالدقهلية بمبلغ قدره مليون جنيه، بموجب أمر الدفع الإلكترونى الصادر بتاريخ 13- 6- 2021، وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 150 لسنة 1991، والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991، والذى نص فى مادته الأولى على أنه تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ونظرًا للحاجة الماسة للعقار الذى تشغله المدرسة المذكورة، حيث إنه يقع بنطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة- لذا صدر قرار رئيس الوزراء بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على كامل أرض ومبانى العقار سالف الذكر. 

الجريدة الرسمية التعليم مدرسة مجلس الوزراء نزع ملكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لمقاومة التسرع فى إصدار الأحكام

الأكثر قراءة

الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

بعد تخطي الـ٢٠٠٠ إصابة.. كيف تواجه الدولة انتشار كورونا؟ (إنفوجراف)

«أمطار خفيفة إلى متوسطة».. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس غدًا

القضاء الإدارى يقضى ببطلان تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين

«الأرصاد» تكشف موعد انتهاء موجة الصقيع

في مقدمتها الفول والأسماك.. 11 سلعة تهرب من شبح التضخم خلال 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

إلى أين تقودنا الخرافة؟ من كورونا إلى الجائحة القادمة

د.أحمد الخميسى

قضية التجديد فى الأدب

ماجد حبته

حصاد مواجهة الشائعات

حسين دعسة

20 نقطة ساخنة للجوع..!

علي سعدة

مستأجرون.. ولا أعز

د. منى حلمى

30 يناير 1948.. يوم اغتيال «أبى» في نسخته الهندية

مؤمن المحمدي

الخواجة جوزيف

الحسين عبدالرازق

فك الالتباس بين النقل والاقتباس!

صور

ندوة كتابات عبدالتواب يوسف

رابع أيام معرض الكتاب.. الإقبال يتزايد

تكريم السبكي والعدل وعمرو سلامة في افتتاح مهرجان جمعية الفيلم

محطة تل أبيب

المزيد

الجامعة العربية تؤكد دعمها الكامل لحقوق فلسطينيي الداخل

الرئيس الإسرائيلى يستعد لزيارة تركيا.. ما هى فرص التقارب؟

إسرائيل تسجل 45258 إصابة جديدة بفيروس كورونا