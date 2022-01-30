تشكيل لجنة لفحص سيارة دهست سيدة وابنها على طريق المريوطية

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة،اليوم الأحد، التحقيق في وفاة سيدة ونجلها اثر حادث تصادم بين تروسيكل وسيارة نقل بمحور كومبرة بطريق المريوطية.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما صرحت بدفن جثث الضحايا، وأمرت بتشكيل لجنة لفحص السيارة النقل و التروسيكل لكشف ملابسات الحادث

كان الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، قد تلقى بلاغا من الخدمات المعينة بوقوع حادث تصادم بمحور كومبرة بطريق المريوطية، بالقرب من محور 26 يوليو ووجود متوفين.

- تفاصيل الواقعة

بالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير دراجة نارية تروسيكل يستقله شاب ووالدته، اصطدمت بهما سيارة نقل مما تسبب في مصرع مستقلي التروسيكل، وجري نقل المتوفين إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



انتقل رجال الشرطة والمرور إلى موقع الحادث، وتبين اصطدام تروسيكل بسيارة نقل ما أسفر عن مصرع قائد التروسيكل ووالدته.



ونتج عن الحادث، تهشم التروسيكل بالكامل بينما تضرر خزان الوقود "تنك البنزين" الخاص بالسيارة النقل، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة، ورفع آثار الحادث وفرش كمية من الرمال بمكان الاصطدام منعا لانزلاق المركبات، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها، وتحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة، فيما تحفظت القوات علي سائق السيارة النقل وجري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.