« بين شطين وميه».. جديد «الدستور» من الإسكندرية

إسكندرية عروس البحر المتوسط، معين لا ينضب من الحكايات الإنسانية الآسرة التي تخصها وحدها دون مدن العالم.

اسم «الإسكندرية» له وقع على آذان ومشاعر كل مصري، فالمصريون يحبون كل ما هو إسكندراني، بدءا من إلحاق صفة «إسكندراني» بأكلات عديدة، وحتى وصفهم الهواء العليل بـ«ريح إسكندرية»، حتى شتاء الإسكندرية القاسى له مذاق لا يضاهى.

نحاول في سلسلة «بين شطين وميه» أن نتكلم بالإسكندراني، ونحتفي بالإسكندرانية، ونماذجهم الإنسانية الاستثنائية التي لا تتكرر ولن تتكرر.. انتظرونا.