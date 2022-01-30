الأحد 30 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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« بين شطين وميه».. جديد «الدستور» من الإسكندرية

لقطة من برومو برنامج
لقطة من برومو برنامج "بين شطين وميه"

إسكندرية عروس البحر المتوسط، معين لا ينضب من الحكايات الإنسانية الآسرة التي تخصها وحدها دون مدن العالم.

اسم «الإسكندرية» له وقع على آذان ومشاعر كل مصري، فالمصريون يحبون كل ما هو إسكندراني، بدءا من إلحاق صفة «إسكندراني» بأكلات عديدة، وحتى وصفهم الهواء العليل بـ«ريح إسكندرية»، حتى شتاء الإسكندرية القاسى له مذاق لا يضاهى.

نحاول في سلسلة «بين شطين وميه» أن نتكلم بالإسكندراني، ونحتفي بالإسكندرانية، ونماذجهم الإنسانية الاستثنائية التي لا تتكرر ولن تتكرر.. انتظرونا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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