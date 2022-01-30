الأحد 30 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تعليم العاصمة يوضح طرق التصحيح والاعتبارات لامتحانات شهادة الإعدادية

وكيل تعليم القاهرة
وكيل تعليم القاهرة

أكد محمد عطية وكيل أول الوزارة، مدير المديرية علي أن التصحيح يعتبر من أهم مراحل الامتحان وأخطرها وهي قياس لأداء المشتركين في الامتحان وإصدار الحكم على هذا الأداء وهى أمانة ومسئوليتنا معا غايتها التقدير العادل لأداء المشترك في الامتحان ويعتبر المصحح كفء إذا عرف كيف يجعل تقديره منصفا بحيث يعطى لكل مشترك حقه من الدرجات عند التصحيح.
 

ومن ناحيته، أشار  ياسر مساعد محمد عطية وكيل تعليم القاهرة انس خلال ورشة عمل  تعليمات تقدير درجات امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ( الشهادة الإعدادية ) والتي أقيمت بقاعة الاجتماعات الكبري بديوان عام المديرية حضرها جميع الموجهين على أن عملية التصحيح تتم بعناية تامة وبكل أمانة وإخلاص وكما تعقد ورش العمل يوميا  للتأكيد على ضوابط وآليات تصحيح كل مادة  وضرورة الالتزام بالتعليمات التالية :-

- لا يجوز لرئيس لجنة التصحيح إعفاء أى مصحح من عملية التصحيح
الا فى الحالات الضرورية أو حالات الإخلال بالتصحيح شريطة توفر العدد الكافي من المصححين ويعتبر رئيس اللجنة مسئول عن ذلك مع محاسبة المقصر 
- المتابعة المستمرة لأداء المصححين لمعرفة وتحديد سير التصحيح 
وإذا اكتشف خلل في التصحيح فى إحدى الغرف أو أحد المظاريف يتم إعادة تصحيحه .
- مراجعة نموذج الاجابه المخصص للحجرة والتأكد منه والالتزام به ومناقشة الاجابات الأخرى واعتماده من الموجه العام .
- توضع درجة الفقرة المقالية على يسار الإجابة وليست على إجابات الطالب 
- التوقيع للمقدر والمراجع بجانب درجة السؤال المكلف بها بالاسم وعلى المرايا خارج الورقة .
يتم توزيع الدرجات على جزيئات السؤال تلقائيا  
 ثم تفقط الدرجة المعطاة .
- فى حالة وجود اختلاف في تقدير درجة بين المقدر والمراجع لابد من الرجوع للمشرف العام للتصحيح لاتخاذ قرار فى ذلك .
- فى حالة تكرار إجابة الفقرة المقالية 
يتم تقديرها مرة أخرى باهتمام مع وضع الدرجة الاعلى للطالب .
- فى حالة عدم وجود إجابة فقرة يكتب متروك وليس( صفرا )
فالتقدير صفر لإجابة الخطأ فقط .
وأضافت الأستاذة/ منال عزقول مدير إدارة التوجيهات وموجه عام  الرياضيات 
عدة أمور منها  
- عدم وضع خطوط حمراء تحت إجابة الطالب لاى سبب من الأسباب ولا تشطب أى إجابة للطالب حتى لو خطأ ويوضع تحتها علامة (×) أو الدرجة المقدرة إذا كانت الإجابة صحيحة .
- تقدير المسودات واعطائها درجة من قبل المقدر وكذلك مراجعتها من قبل المراجع .
- يراعى تقدير الإجابات المشطوبة والتي يمكن قراءتها وتقديرها ومراجعتها .
- الدقة في نقل الدرجة من داخل الورقة إلى الغلاف الخارجي وكتابة الدرجة رقما والكتابة بشكل واضح والتوقيع بالاسم واضح عليه من قبل المقدر والمراجع .
- ضرورة التنبيه على مقدر الدرجات والمراجعين عدم تغيير السؤال الذي أسندت إليهم وتم إثباتها فى الكشوف الرسمية حتى نهاية التصحيح .
- على رئيس لجنة التصحيح  ( الموجه الأول ) إعطاء إحصاء تقريبي بنسبة النجاح بكل فرع ثم نسبة عامة للمادة كاملة .
- مراجعة الورقة الحاصلة على الدرجة النهائية وكذلك الورقة التي لم تحصل علي أي درجة 
 

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