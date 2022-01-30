في عيد ميلاده.. أزمات في حياة الفنان الشعبي سعد الصغير

يصادف اليوم ذكرى ميلاد أحد نجوم الأغنية الشعبية الفنان سعد الصغير، الذي رغم إثارته للجدل في الكثير من المواقف إلا أن الجميع من حوله وصفوه بابن البلد الطيب.

يقدم “الدستور” في التقرير التالي أبرز أزمات الفنان سعد الصغير.

زواجه السري من الفنانة شمس الراقصة:

اول ازمة تعرض لها سعد الصغير زواجه من الراقصة الاستعراضية شمس، بعدما ظهرت في احد البرامج التلفزيونية وقالت على صفحات الصحف إنها متزوجة من الفنان سعد الصغير ولها منه ابن.

لكن قام الصغير بنفى الأمر في جميع لقاءاته التلفزيونية والصحفية، واكد في برنامج الجريئة وشيخ الخارة مع ايناس الدغيدي أنه طلق زوجته الاولى وأم اولاده وأنه بالفعل متزوج من الراقصة شمس في السر، لكن بعد انفصاله عن زوجته لا يمانع من الاعتراف بهذا الزواج.

وظهرت شمس في احد البرامج بعدها وقالت انهما مطلقان في الوقت الحالي بسبب ان سعد أجبرها على الاجهاض مما سبب لها مشاكل صحية كثيرة وحاولت ان تقوم بتبني طفل ولكن وزارة التضامن رفضت لانها تعمل راقصة.

اتهام بالبلطجة:

اتهمته الراقصة شمس بالتعدي عليها بعد ان قام بتاجير بلطجية لضربها وتشويهها، وتم الصلح بينهما في النيابة.

ظهرت شمس مرة أخرى وهي تستغيث بالرئيس لإنقاذها من سعد الصغير ونشرت تسجيلات وفيديوهات على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ليرد عليها بأنه تبتزه بعد أن أنفق عليها ٢ مليون جنيه، وصورته دون أن يعلم وهم في علاقة حميمة.

فيديو فاضح مع احدى الراقصات:

انتشر فيديو لسعد الصغير في أحد الأفراح الشعبية وهو يرقص مع إحدى الراقصات، وتضمن بعض المشاهد المخلة للآداب، وحمل بعض العبارات الجنسية.

ازمته مع مصطفى كامل:

قام السعد الصغير والفنان مصطفى كامل بالقاء اتهامات متبادلة بينهم بعد أن سخر مصطفى كامل من غناء سعد الصغير وقال إنه كان "مرمطون" في مكتبه، فحرر سعد ضده محضر، فقام كامل بتحرير بلاغ يتهم فيه الصغير بالسب والقذف، وفي لقاء في برنامج "شيخ الحارة" مع بسمة وهبة قال أنه يعتذر للفنان مصطفى كامل.

ازمته مع تامر أمين:

بدأت الخلافات بين الاعلامى تامر امين والفنان سعد الصغير بعد ان هاجم الاول في برنامجه سعد الصغير بسبب علاقاته النسائية المتعددة وعلاقته بالراقصة شمس، ليرد الصغير عليه ويؤكد أن تامر أمين يدعي الفضيلة، ولكنه يسهر في الأماكن التي يغنى بها، وتجلس معه سيدات، مثل التى يعرفها هو ولكنه غير مرئي للجمهور وربنا ستره على حد قوله.

حرمانية بناءه لمسجد:

أعلن سعد الصغير عن بنائه مسجد في منطقته شبرا الخيمة قام الكثيرين برفض هذا الامر واعتبروه حرام لان المسجد تم تشييده من أموال الأفراح والملاهي الليلية التي يعمل بها.

وقال سعد في أحد اللقاءات التلفزيونية على قناة المحور انه ذهب لصاحبة الأرض وقال لها انه يريد الأرض ليبني عليها مسجد ولم يكن معه فلوس وقتها، فاهدته الارض بدون اى اموال، وقال انه بناه حتى يتوب عليه الله من الذنوب التى فعلها.