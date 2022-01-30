منسقو «حياة كريمة» من معرض الكتاب: المبادرة تهدف للوصول إلى العالم المثالي

شهدت قاعة ضيف الشرف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 53، ندوة «حياة كريمة»، وذلك بحضور منسقي مبادرة «حياة كريمة» في عدد من المحافظات، وتحدث خلالها كلا من حمدي ممدوح، منسق المبادرة بمحافظة الجيزة، ودكتورة هبة الشرقاوي منسق المبادرة بمحافظة الغربية، والدكتورة هند جلال منسق المبادرة بمحافظة القليوبية.

وفي بداية كلمته أوضح حمدي ممدوح، أن مبادرة «حياة كريمة» تنقسم إلى محورين، وهما محور البنية التحتية، ومحور بناء الإنسان المصري، ولفت إلى أن الإعلام قد ركز الضوء في مبادرة حياة كريمة على الجانب المتعلق بالبنية التحتية، وهذا مهم وضروري، ولكننا نستهدف في الفترة المقبلة إلى تسليط الضوء على محور بناء الإنسان.

- المبادرة تهدف إلى التكامل في إعادة إعمار القرى

ومن جانبها قالت الدكتورة هند جلال منسق مبادرة حياة كريمة بالقليوبية أن مبادرة حياة كريمة انطلقت من منتدى شباب العالم وقام برعايتها الرئيس عبدالفتاح السيسي وكانت تستهدف في مرحلتها الأولى 300 قرية ووصلت في المرحلة الحالية إلى 1553 قرية وتستهدف 4584 قرية.

ولفتت منسق مبادرة حياة كريمة بالقليوبية إلى أن المبادرة تهدف للوصول إلى العالم المثالي أو «اليوتوبيا» والتي تهدف إلى التكامل في إعادة إعمار هذه القرى على كافة المستويات سواء المتعلقة بالبنية التحية أو بناء الإنسان وذلك من خلال إطلاق العديد من المبادرات والحملات التوعوية التي تستهدف رفع الوعي والأمان بالقضايا المجتمعية التي تعاني منها تلك القرى والعمل على إصلاحها من خلال تلك الحملات.

- إطلاق مبادرة «تعليمنا حياة» بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم

من جهتها، قالت الدكتورة هبة الشرقاوي منسق مبادرة حياة كريمة بمحافظة الغربية، أن مبادرة حياة كريمة أنشئت على أساس التكامل بين مختلف المعطيات سواء المتعلقة بالبنية التحتية أو فكرة بناء، وتوفير مجمعات الخدمات الحكومية.

ولفتت إلى أنه تم إطلاق مبادرة «تعليمنا حياة» وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وتستهدف تطوير التعليم في القرى.

كما أشارت أنه سيتم قريبا الإعلان عن برنامج «موهبتك حياة »، والتي ستقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تهدف إلى اكتشاف المواهب المصرية.

وانطلقت النسخة الثالثة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأربعاء 26 يناير، فيما فتح الحدث الثقافي الدولي أبوابه للجمهور الخميس 27 يناير وتستمر الفعاليات حتى السابع من فبراير.

وتأتي النسخة الأحدث من معرض القاهرة للكتاب تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة، واختارت إدارة المعرض، الكاتب يحيى حقي «شخصية المعرض»، والكاتب عبد التواب يوسف «شخصية معرض كتاب الأطفال».