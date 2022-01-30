الأحد 30 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 18 متهمًا بالإتجار في المخدرات وتنفيذ 8 آلاف حكمًا قضائيًا

أقراص مخدرة
أقراص مخدرة

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية. 

وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط 7 قطع سلاح ناري وأبيض، وضبط 18 قضية إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 18 متهمًا لـ 10 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 8247 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 6 متهمين هاربين ومطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، والعرض على النيابة للتحقيق.

قطاع الأمن العام مكافحة المخدرات الذخائر غير المرخصة حملة أمنية مدعومة قطاع الأمن المركزي

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لمقاومة التسرع فى إصدار الأحكام

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