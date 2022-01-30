بالعزيمة وكرسي متحرك.. «حبيبة» تقطع المسافات لزيارة معرض الكتاب

"معرض الكتاب بيخليني احس بالدنيا"، كلمات جاءت على لسان حبيبة فوزى الفتاة العشرينية من أصحاب ذوي الهمم، والتي لم يمنعها الكرسي المتحرك من قطع مسافة كبيرة لأرض المعارض بالتجمع الخامس.

وقالت حبيبة ل"الدستور" إن زيارة معرض القاهرة الدولى للكتاب من أهم أهدافها وأولوياتها في كل عام، كونها تستطيع الخروج وقضاء يوم وسط عائلتها، و شراء بعض الكتب من النوعية التي تفضلها.

وكانت الاستعدادات بالمعرض لإمكانية تحرك ذوي الهمم بالكرسي المتحرك أكثر ما أسعدها كون الدولة حرصت على توفير طرق تحرك لهم في مختلف أرجاء المعرض.

وتابعت إنها لم تكن زيارتها اليوم للمعرض الأولى، حيث أنها تعتاد على زيارته في كل عام ينطلق خلاله المعرض، وتؤكد أن سعادتها تكمن في الاحتفاظ بتلك الذكرى عن طريق التقاط بعض الصور السيلفي.

"بنيجي من الصبح لبليل بنقضي اليوم كامل وبروح طايرة من السعادة"، وأكدت حبيبة أنها تقضي اليوم كامل داخل ارجاء المعرض، وتقوم بشراء العديد من الأشياء، ثم تتناول مع عائلتها وجبة الغداء بأحد مطاعم المعرض، وختمت حديثها بنصيحة كل ذوي الهمم بأخذ تلك التجربة كون المعرض يسهل التحرك عليهم.

وانطلقت النسخة الثالثة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأربعاء 26 يناير، فيما فتح الحدث الثقافي الدولي أبوابه للجمهور الخميس 27 يناير وتستمر الفعاليات حتى السابع من فبراير، وذلك وسط اقامة العديد من الندوات الثقافية والفنية المختلفة مع العديد من حفلات التوقيع.

وتأتي النسخة الأحدث من معرض القاهرة للكتاب تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة.

واختارت إدارة المعرض، الكاتب يحيى حقي «شخصية المعرض»، والكاتب عبد التواب يوسف «شخصية معرض كتاب الأطفال» في دورته الثالثة والخمسين.