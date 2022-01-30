الأحد 30 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

آبل تعتزم إطلاق خدمة لتحويل هواتف آيفون إلى جهاز للدفع الإلكتروني

آبل
آبل

قالت مصادر مطلعة إن شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل تطور خدمة جديدة لتحويل الهواتف الذكية آيفون إلى جهاز للدفع الإلكتروني، حيث ستسمح هذه الخدمة للشركات بقبول المدفوعات مباشرة على هواتف آيفون دون الحاجة إلى أي تجهيزات إضافية.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن تطوير هذه الخدمة متوقعا منذ استحواذ آبل على شركة موبي ويف الكندية مقابل 100 مليون دولار عام .2020 واشتهرت الشركة الكندية بتطوير تكنولوجيا تتيح قبول المدفوعات الإلكترونية بمجرد نقرة واحدة على جهاز الهاتف الذكي.

وتعني خدمة آبل الجديدة أن التجار لن يظلوا في حاجة إلى استخدام معدات من طرف آخر مثل الأجهزة التي تنتجها شركة سكوير  لإدارة المدفوعات الإلكترونية. كما سيتم دمج الخدمة الجديدة في تقنية الدفع الإلكتروني على هواتف آيفون.

وسيكون في مقدور العملاء سداد الثمن من خلال لمس أجهزة أيفون الخاصة بالتاجر  ببطاقة ائتمان أو بهاتف آيفون آخر.  ومن المنتظر أن تستخدم هواتف آيفون شريحة من نوع إن.إف.سي لتشغيل هذه الخدمة.

كانت شركة آبل قد أطلقت في الأسبوع الماضي الإصدار الجديد من نظام تشغيل الأجهزة الذكية آي.أو.إس 15.3، والذي يتضمن إصلاح العديد من الثغرات الأمنية بما في ذلك ثغرة في متصفح الإنترنت سفاري كانت تتيح للمواقع التي يزورها المستخدم، معرفة تاريخ تصفحه للإنترنت ومعلومات شخصية أخرى عنه.

نيويورك أبل هواتف آيفون جهاز للدفع الإلكتروني

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لمقاومة التسرع فى إصدار الأحكام

الأكثر قراءة

في مقدمتها الفول والأسماك.. 11 سلعة تهرب من شبح التضخم خلال 2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 30-1-2022

الجنيه يحافظ على استقراره في بداية تعاملات الأحد

أمطار وبرودة تصل حد الصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

ما حكم من أتى امرأة فى دبرها وهل ذلك يعد زنا؟.. عالم أزهرى يجيب

أطلق النار على ساقه لتضليل الأمن فكشفته الشرطة بسوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

إلى أين تقودنا الخرافة؟ من كورونا إلى الجائحة القادمة

د.أحمد الخميسى

قضية التجديد فى الأدب

ماجد حبته

حصاد مواجهة الشائعات

حسين دعسة

20 نقطة ساخنة للجوع..!

علي سعدة

مستأجرون.. ولا أعز

د. منى حلمى

30 يناير 1948.. يوم اغتيال «أبى» في نسخته الهندية

مؤمن المحمدي

الخواجة جوزيف

الحسين عبدالرازق

فك الالتباس بين النقل والاقتباس!

صور

تكريم السبكي والعدل وعمرو سلامة في افتتاح مهرجان جمعية الفيلم

الاقبال اليوم الثالث للمعرض

ندوة أحمد مراد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس إسرائيل إلى الإمارات

فلسطين: وقف جرائم الاستيطان السبيل الوحيد لاستعادة الأمل بالسلام

تفاصيل زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى دبي غدًا