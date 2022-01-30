الأحد 30 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تحرير 169 محضرا وغلق 14 منشأة مخالفة في حملات بالغربية

طارق رحمي
طارق رحمي

نفذت الوحدات المحلية بقرى ومدن محافظة الغربية، حملات موسعة على الشوارع، والمقاهي، والمحال التجارية، وأسفرت الحملات  عن تحرير 169 محضر متنوع لمخالفات متعددة، و جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتفعيل دور اللجان الخاصة بالمرور على المحلات التجارية والمقاهي للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس والالتزام بالنظام العام. 

 وتضمنت المخالفات التي تم ضبطها 91 محضر كمامات ، 31 محضر إشغال طريق، 32 محضر نظافة، محضر بيئة ، 14 محضر غلق لمنشآت مخالفة،  بالإضافة إلى إعدام 131 كوب زجاجي ومصادرة 43 شيشية وفض شادر فرح .

 في سياق متصل، قامت الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بأعمال تطهير وتعقيم 229منشأة وشارع بمختلف مدن وقرى المحافظة ، حيث وجه محافظ الغربية بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمنشآت العامة وأماكن التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأهاب محافظ الغربية بالمواطنين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي حرصاً على سلامة الجميع في ظل الموجات المتعاقبة لفيروس كورونا المستجد.

تحرير ١٦٩ محضر وغلق وتشميع منشأت مخالفة

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لمقاومة التسرع فى إصدار الأحكام

الأكثر قراءة

في مقدمتها الفول والأسماك.. 11 سلعة تهرب من شبح التضخم خلال 2021

«الصحة» تنسق مع «التعليم» لاستكمال تطعيم طلاب المدارس بلقاحات كورونا

وزير التنمية المحلية: مسابقة لتطوير 27 ميدانًا رئيسيًا بعواصم المحافظات

أمطار وبرودة تصل حد الصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

ما حكم من أتى امرأة فى دبرها وهل ذلك يعد زنا؟.. عالم أزهرى يجيب

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 30-1-2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

إلى أين تقودنا الخرافة؟ من كورونا إلى الجائحة القادمة

د.أحمد الخميسى

قضية التجديد فى الأدب

ماجد حبته

حصاد مواجهة الشائعات

حسين دعسة

20 نقطة ساخنة للجوع..!

علي سعدة

مستأجرون.. ولا أعز

د. منى حلمى

30 يناير 1948.. يوم اغتيال «أبى» في نسخته الهندية

مؤمن المحمدي

الخواجة جوزيف

الحسين عبدالرازق

فك الالتباس بين النقل والاقتباس!

صور

تكريم السبكي والعدل وعمرو سلامة في افتتاح مهرجان جمعية الفيلم

الاقبال اليوم الثالث للمعرض

ندوة أحمد مراد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل 45258 إصابة جديدة بفيروس كورونا

رئيس إسرائيل إلى الإمارات

فلسطين: وقف جرائم الاستيطان السبيل الوحيد لاستعادة الأمل بالسلام