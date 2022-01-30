تحرير 169 محضرا وغلق 14 منشأة مخالفة في حملات بالغربية

نفذت الوحدات المحلية بقرى ومدن محافظة الغربية، حملات موسعة على الشوارع، والمقاهي، والمحال التجارية، وأسفرت الحملات عن تحرير 169 محضر متنوع لمخالفات متعددة، و جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتفعيل دور اللجان الخاصة بالمرور على المحلات التجارية والمقاهي للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس والالتزام بالنظام العام.

وتضمنت المخالفات التي تم ضبطها 91 محضر كمامات ، 31 محضر إشغال طريق، 32 محضر نظافة، محضر بيئة ، 14 محضر غلق لمنشآت مخالفة، بالإضافة إلى إعدام 131 كوب زجاجي ومصادرة 43 شيشية وفض شادر فرح .

في سياق متصل، قامت الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بأعمال تطهير وتعقيم 229منشأة وشارع بمختلف مدن وقرى المحافظة ، حيث وجه محافظ الغربية بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمنشآت العامة وأماكن التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأهاب محافظ الغربية بالمواطنين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي حرصاً على سلامة الجميع في ظل الموجات المتعاقبة لفيروس كورونا المستجد.