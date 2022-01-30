الأحد 30 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 15 مصابًا في حادث تصادم بالعياط

حادث تصادم بالعياط
حادث تصادم بالعياط

قررت النيابة العامة بالقاهرة، الاستعلام عن الحالة الصحية لـ 15 مصابًا في حادث تصادم مروع بين سيارتين على طريق أسيوط الصحراوي الغربي اتجاه العياط.

وأصيب 15 شخصًا في حادث تصادم مروع بين سيارتين إحداهما ميكروباص وأخرى ربع نقل، على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بنطاق مركز طامية في محافظة الفيوم، أمام مدخل العياط باتجاه القاهرة.

وتبين من التحريات أن سبب الحادث السرعة الزائدة.

وتنوعت الإصابات بين نزيف بالمخ وإصابات بالعمود الفقري وكسور وجروح بمناطق متفرقة بالجسم، فيما توقفت حركة المرور على الطريق.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأحد إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم مروع بين سيارة ربع بآخرى ميكروباص أعلى الطريق الصحراوي الغربي اتجاه كارته القاهرة بدائرة المركز.

وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة ربع نقل بأخرى ميكروباص نتج عن الحادث وقوع وفيات ومصابين.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

النيابة العامة حادث تصادم اتجاه العياط طريق أسيوط الصحراوى الغربي محافظة الفيوم السرعة الزائدة

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وائل لطفي

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