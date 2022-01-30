900 وفاة و234 ألف إصابة جديدة بقيروس كورونا في الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم الأحد، تسجيل 893 حالة وفاة و 234 ألفا و281 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الهندية في إيجازها اليومي بشأن الوضع الوبائي في البلاد، إلى أن إجمالي الإصابات بلغ 41 مليونا و92 ألفا و522 حالة, فيما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 91 ألفا و202 حالة.

ولفتت الصحة الهندية، إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الوباء وصل، 38 مليونًا و713 ألفًا و494 شخصًا.

وكانت الهند سجلت أمس السبت، 871 حالة وفاة ناجمة عن الفيروس إضافة إلى إصابة 235 ألفًا و532 حالة.

وارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد حول العالم حتى يوم أمس إلى 370 مليونًا و324 ألفًا و902 إصابة بحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وأوضحت الجامعة في أحدث إحصائية نشرتها، السبت، عبر موقعها الإلكتروني، أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 74.6 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 40.8 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تلتها البرازيل بأكثر من 25 مليون إصابة.

وقالت إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و652 ألفا و69 وفاة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ888 ألفًا و881 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ626 ألفًا و170 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 493 ألفًا و198 وفاة.

وظهر أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.