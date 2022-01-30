إصابة طالب بسبب المزاح مع زميله عقب الامتحانات في سوهاج

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي طالبًا بالثانوي الأزهري، في العقد الثاني من عمره مصابًا بجرح أعلى الحاجب في الوجه وكذلك كدمة وتترك بالساعد الأيمن، وتمت إحالته من مستشفى دار السلام المركزي، وتبيَّن أن ذلك نتيجة مزاح المصاب مع أحد زملائه عقب انتهائهما من تأدية الامتحانات المقررة لهما، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته إلى الجهات المختصة لتتولي التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوصول المدعو (حمدي م ح م) البالغ من العمر 17 عامًا، طالب بالصف الأول الثانوي بالمعهد الديني الأزهري، الكائن بدائرة مركز دار السلام إلى المستشفى المركزي، ويقيم بذات الناحية، مصابًا بجرح أعلى الحاجب الأيسر وكدمة وتورم بالساعد الأيمن، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وبسؤاله، أفاد باتهام المدعو (شهاب ا ع ا) البالغ من العمر 17 عامًا، طالب بذات المعهد، ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بسبب المزاح فيما بينهما عقب انتهاء الامتحانات، وبمواجهة المشكو في حقه، أقر بمضمون ما تقدم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة بدائرة المركز لتتولى التحقيقات.