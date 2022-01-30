الأحد 30 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة طالب بسبب المزاح مع زميله عقب الامتحانات في سوهاج

مشاجرة
مشاجرة

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي طالبًا بالثانوي الأزهري، في العقد الثاني من عمره مصابًا بجرح أعلى الحاجب في الوجه وكذلك كدمة وتترك بالساعد الأيمن، وتمت إحالته من مستشفى دار السلام المركزي، وتبيَّن أن ذلك نتيجة مزاح المصاب مع أحد زملائه عقب انتهائهما من تأدية الامتحانات المقررة لهما، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته إلى الجهات المختصة لتتولي التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوصول  المدعو (حمدي م ح م) البالغ من العمر 17 عامًا، طالب بالصف الأول الثانوي بالمعهد الديني الأزهري، الكائن بدائرة مركز دار السلام إلى المستشفى المركزي، ويقيم بذات الناحية، مصابًا بجرح أعلى الحاجب الأيسر وكدمة وتورم بالساعد الأيمن، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وبسؤاله، أفاد باتهام المدعو (شهاب ا ع ا) البالغ من العمر 17 عامًا، طالب بذات المعهد، ويقيم بذات الناحية بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بسبب المزاح فيما بينهما عقب انتهاء الامتحانات، وبمواجهة المشكو في حقه، أقر بمضمون ما تقدم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق المختصة بدائرة المركز لتتولى التحقيقات.

مستشفى سوهاج الجامعى مستشفى دار السلام المركزي مدير امن سوهاج

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لمقاومة التسرع فى إصدار الأحكام

الأكثر قراءة

في مقدمتها الفول والأسماك.. 11 سلعة تهرب من شبح التضخم خلال 2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 30-1-2022

الجنيه يحافظ على استقراره في بداية تعاملات الأحد

أمطار وبرودة تصل حد الصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

أطلق النار على ساقه لتضليل الأمن فكشفته الشرطة بسوهاج

إصابة طالب بسبب المزاح مع زميله عقب الامتحانات في سوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فيصل شمس

إلى أين تقودنا الخرافة؟ من كورونا إلى الجائحة القادمة

د.أحمد الخميسى

قضية التجديد فى الأدب

ماجد حبته

حصاد مواجهة الشائعات

حسين دعسة

20 نقطة ساخنة للجوع..!

علي سعدة

مستأجرون.. ولا أعز

د. منى حلمى

30 يناير 1948.. يوم اغتيال «أبى» في نسخته الهندية

مؤمن المحمدي

الخواجة جوزيف

الحسين عبدالرازق

فك الالتباس بين النقل والاقتباس!

صور

تكريم السبكي والعدل وعمرو سلامة في افتتاح مهرجان جمعية الفيلم

الاقبال اليوم الثالث للمعرض

ندوة أحمد مراد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس إسرائيل إلى الإمارات

فلسطين: وقف جرائم الاستيطان السبيل الوحيد لاستعادة الأمل بالسلام

تفاصيل زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى دبي غدًا