الأحد 30 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

طبيب مناعة يحذر من متحور جديد لكورونا أكثر انتشارا من أوميكرون

متحور جديد لكورونا
متحور جديد لكورونا

أكد الدكتور عبد الهادى خضر، طبيب الباطنة وأمراض المناعة، أن هناك متحور جديد من متحور أوميكون إحدى متحورات فيروس كورونا أشد خطرًا وانتشارا من فيروس أوميكرون.

وأوضح دكتور المناعة، في تصريحات له، اليوم الأحد، أن المحور الجديد يسمى  "be2"، و ظهر في الدنمارك، و أصاب 50 ألف حالة، كما أنه أصاب 127 حالة في الولايات المتحدة حتى الآن.

وأشار "خضر" إلى أن أعراض المتحور الجديد متشابه تمامًا مع متحور أوميكرون، وأن غالبية الحالات التي أصيبت لم تظهر عليهم أعراض.

وحذر "خضر" من عدم اتباع الإجراءات الاحترازية أو التعامل مع متحور أوميكرون أو إحدى متحورات كورونا بتهاون، مؤكدًا أن هناك بعض حالات الإصابة بمتحور أوميكرون كانت حالتها صعبة للغاية ودخلت الرعاية المركزة. 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 891 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 354300 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم تسجيل 2018 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 44 حالة جديدة.

وأكد أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأشار "عبد الغفار" إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 421478 من ضمنهم 354300 حالة تم شفاؤها، و 22566 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
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متحور كورونا be2 “اوميكرون وزارة الصحة والسكان فيروس كورونا

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طبيب مناعة يحذر من متحور جديد لكورونا أكثر انتشارا من أوميكرون

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