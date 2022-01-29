الأحد 30 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطلين متهمين بسرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج في السلام

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بالسلام، اليوم السبت، حبس عاطلين بتهمة سرقة السيارات لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة إرسال تحريات المباحث حول الواقعة والمتهمين. 

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة السيارات، وتمكنوا من سرقة 4 سيارات بأسلوب كسر الزجاج بغرض تفكيكها والكسب غير المشروع منها. 

بداية الواقعة عندما تمكنت دورية أمنية بقسم شرطة السلام من ضبط شخصين أثناء سرقتهم سيارة وعثر بحوزتهم علي مفك وتم اقتيادهم لقسم الشرطة وبإجراء التحريات اللازمة حول المتهمين تبين بأن أحدهم مسجل فى قضايا سرقة.

وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بسرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج وأرشدوا عن مكان إخفاء السيارات المسروقة قبل تفكيكها.

وباستدعاء أحد المجني عليهم تعرف على السيارة، واتهمهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية  وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

حبس سرقة نيابة سيارة متهم

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لمقاومة التسرع فى إصدار الأحكام

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