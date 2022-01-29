السبت 29 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

صور

تكريم السبكي والعدل وعمرو سلامة في افتتاح مهرجان جمعية الفيلم

المكرمون في لقطة
المكرمون في لقطة الافتتاح

تكريم احمد السبكي وماندو العدل وعمرو سلامه

تكريم احمد السبكي وماندو العدل وعمرو سلامه
تكريم احمد السبكي وماندو العدل وعمرو سلامه
تكريم احمد السبكي وماندو العدل وعمرو سلامه
تكريم احمد السبكي وماندو العدل وعمرو سلامه
تكريم احمد السبكي وماندو العدل وعمرو سلامه
تكريم احمد السبكي وماندو العدل وعمرو سلامه
تكريم احمد السبكي وماندو العدل وعمرو سلامه
تكريم احمد السبكي وماندو العدل وعمرو سلامه
تكريم احمد السبكي وماندو العدل وعمرو سلامه
تكريم احمد السبكي وماندو العدل وعمرو سلامه
تكريم احمد السبكي وماندو العدل وعمرو سلامه
تكريم احمد السبكي وماندو العدل وعمرو سلامه
تكريم احمد السبكي وماندو العدل وعمرو سلامه
تكريم احمد السبكي وماندو العدل وعمرو سلامه
تكريم احمد السبكي وماندو العدل وعمرو سلامه
تكريم احمد السبكي وماندو العدل وعمرو سلامه
تكريم احمد السبكي وماندو العدل وعمرو سلامه
تكريم احمد السبكي وماندو العدل وعمرو سلامه
تكريم احمد السبكي وماندو العدل وعمرو سلامه
تكريم احمد السبكي وماندو العدل وعمرو سلامه
تكريم احمد السبكي وماندو العدل وعمرو سلامه
تكريم احمد السبكي وماندو العدل وعمرو سلامه
تكريم احمد السبكي وماندو العدل وعمرو سلامه
تكريم احمد السبكي وماندو العدل وعمرو سلامه
تكريم احمد السبكي وماندو العدل وعمرو سلامه
تكريم احمد السبكي وماندو العدل وعمرو سلامه
تكريم احمد السبكي وماندو العدل وعمرو سلامه
تكريم احمد السبكي وماندو العدل وعمرو سلامه
تكريم احمد السبكي وماندو العدل وعمرو سلامه
تكريم احمد السبكي وماندو العدل وعمرو سلامه
تكريم احمد السبكي وماندو العدل وعمرو سلامه
تكريم احمد السبكي وماندو العدل وعمرو سلامه
تكريم احمد السبكي وماندو العدل وعمرو سلامه
تكريم احمد السبكي وماندو العدل وعمرو سلامه
تكريم احمد السبكي وماندو العدل وعمرو سلامه
تكريم احمد السبكي وماندو العدل وعمرو سلامه
تكريم احمد السبكي وماندو العدل وعمرو سلامه
تكريم احمد السبكي وماندو العدل وعمرو سلامه
تكريم احمد السبكي وماندو العدل وعمرو سلامه
تكريم احمد السبكي وماندو العدل وعمرو سلامه
تكريم احمد السبكي وماندو العدل وعمرو سلامه
تكريم احمد السبكي وماندو العدل وعمرو سلامه
تكريم احمد السبكي وماندو العدل وعمرو سلامه
تكريم احمد السبكي وماندو العدل وعمرو سلامه
تكريم احمد السبكي وماندو العدل وعمرو سلامه
تكريم احمد السبكي وماندو العدل وعمرو سلامه
تكريم احمد السبكي وماندو العدل وعمرو سلامه
تكريم احمد السبكي وماندو العدل وعمرو سلامه
تكريم احمد السبكي وماندو العدل وعمرو سلامه
تكريم احمد السبكي وماندو العدل وعمرو سلامه
تكريم احمد السبكي وماندو العدل وعمرو سلامه
تكريم احمد السبكي وماندو العدل وعمرو سلامه
تكريم احمد السبكي وماندو العدل وعمرو سلامه
تكريم احمد السبكي وماندو العدل وعمرو سلامه
تكريم احمد السبكي وماندو العدل وعمرو سلامه
تكريم احمد السبكي وماندو العدل وعمرو سلامه
تكريم احمد السبكي وماندو العدل وعمرو سلامه
تكريم احمد السبكي وماندو العدل وعمرو سلامه

رئيس التحرير

وائل لطفي

دعوة لمقاومة التسرع فى إصدار الأحكام

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