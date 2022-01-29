السبت 29 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موريتانيا تسجل 4 وفيات و86 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في موريتانيا
كورونا في موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء السبت، تسجيل 4 وفيات و86 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، و593 حالة شفاء من الفيروس خلال الـ 24 الساعات الماضية.

وقالت الصحة الموريتانية في نشرتها اليومية بشأن الوضعية الوبائية، إنها توصلت لهذه النتيجة بعد إجراء 2639 فحصا.

ووفق الوزارة بلغ عدد الحالات النشطة 3097، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 58 ألفا و129 بينها 949 وفاة و 54 ألفا و83 حالة شفاء.

وكانت موريتانيا سجلت أمس الجمعة، ست حالات وفاة و122 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و747 حالة شفاء، حسبما نقلت وكالة “الأخبار” الموريتانية.

موريتانيا وزارة الصحة فيروس كورونا عدد وفيات كورونا اصابات جديدة

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