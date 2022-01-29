البحرية الأمريكية تؤكد صحة صور تحطم طائرة «إف 35» فى بحر الصين الجنوبى

أكدت البحرية الأمريكية صحة الصور التي تظهر تحطم مقاتلة تابعة لها من طراز "إف 35" أثناء هبوطها على متن حاملة الطائرات "يو إس إس كارل فينسون"، في بحر الصين الجنوبي الاثنين الماضي.

وأفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤولين بالبحرية الأمريكية قولهم، بأن الطائرة الحربية التي تبلغ كلفتها 100 مليون دولار، أثرت على سطح حاملة الطائرات التي تزن 100 ألف طن، ثم سقطت في المياه أثناء عمليات روتينية لها، مما تسبب بإصابة الطيار و6 بحارة كانوا على متن السفينة فينسون بجروح.

ولفت الناطق باسم الأسطول السابع للبحرية الأمريكية هايلي سيمز، إلى أن التحقيق في الحادث مستمر، مؤكدا أن الصور التي ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي منذ التحطم حقيقية.

وأوضح سيمز أن لقطات الفيديو والصور التي غطتها وسائل الإعلام، تم التقاطها على متن سفينة يو إس إس كارل فينسون أثناء التحطم.

وتظهر صورة ثابتة المقاتلة الشبحية تطفو على سطح بحر الصين الجنوبي، وقمرة القيادة مفتوحة.

في السياق ذاته، أكد محللون أن رفع الطائرة سيكون على الأرجح عملية معقدة وستراقبها الصين، التي تطالب بجميع أراضي بحر الصين الجنوبي بمساحة قدرها 1.3 مليون ميل مربع تقريبا.

وتحتوي المقاتلة "إف- سي 35" على بعض من أكثر التقنيات تقدما للبحرية، إذ أشار المحللون إلى أن واشنطن سترغب في إبقائها بعيدا عن أيدي بكين.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الصينية، أنها كانت على علم بأن مقاتلة شبحية تابعة للبحرية الأمريكية تحطمت في بحر الصين الجنوبي، لكن ليس لها مصلحة في طائرتها.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان "ننصح الولايات المتحدة بالمساهمة بشكل أكبر في السلام والاستقرار الإقليميين، بدلا من استعراض القوة عند كل منعطف في بحر الصين الجنوبي".