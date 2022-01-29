مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم يكرم سهير رمزي  في دورته الافتتاحية

كشف المخرج إسماعيل مراد رئيس مهرجان بور سعيد لسينما العالم القديم " عن تكريم الفنانة الكبيرة سهير رمزي في حفل افتتاح الدورة الأولى للمهرجان التي تقام في الفترة من 25 وحتى 30 يونيو 2022 ا تقديرا لمشوارها الفني المثمر والحافل .

وأعربت الفنانة الكبيرة عن سعادتها بالتكريم في الدورة الإولي للمهرجان وقالت : هذا التكريم له مذاق مختلف عن بقية التكريمات والجوائز التي حصلت عليها خلال رحلتي الفنية كونه يأتي من مسقط رأسي ومن أهلي وجمهوري في بورسعيد ومعه أستعيد ذكرياتي في المحافظة الباسلة التي أدين لها بالكثير وفي دورة تحمل إسم المبدع الكبير وإبن بورسعيد أيضا الفنان الراحل محمود ياسين لذلك أشكر إدارة المهرجان على ذلك.

ومن جانبه قال المخرج إسماعيل مراد أن تكريم المهرجان للفنانة الكبيرة سهير رمزي هو تكريم لكل موهبة وفنان أعطي للفن المصري والعربي الكثير وتقديرا وعرفانا لفنانة بورسعيدية حققت الكثير والكثير من النجاحات بأعمالها وأدوارها سواء على مستوى السينما والتليفزيون والمسرح .

يشار إلى أن سهير رمزي صاحبة مشوار فني حافل بالأعمال الفنية التي تجاوزت الـ 110 عملا مابين السينما والتليفزيون والمسرح حيث ظهرت للمرة الأولى في السينما حينما كانت في السادسة من عمرها في فيلم صحيفة سوابق و اتجهت للعمل السينمائي في أواخر ستينيات القرن العشرين، واعتبرت في حقبة السبعينات من أهم رموز السينما المصرية، ومن أفلامها ميرامار، أين المفر ، البدرون ، حتى لايطير الدخان ، دموع صاحبة الجلالة ، الحلال والحرام ، الطائرة المفقودة ، المطارد ، عصر الحب ، الملاعين ، رجل فقد عقله ، رحلة الأيام ، وبالوالدين إحسانا ، ثرثرة فوق النيل ، بنت اسمها محمود، عالم عيال عيال ، البنات عايزه إيه ، وفي المسرح قدمت البكاشين والنحلة والدبور وفي التليفزيون زينب والعرش و قصر العشاق والقاتل الذي أحبني وغيرها .

ويقام مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة بورسعيد وتنظمه مؤسسة سينما توجراف وأسسه ويترأسه المخرج إسماعيل مراد بهدف نشر الثقافة السينمائية وتعريف الجمهور البورسعيدي بمدارس سينمائية مختلفة من قارات العالم القديم الثلاث " أوروبا وأسيا وأفريقيا " يضم المهرجان أكثر من مسابقة للأفلام الطويلة و والوثائقية والتسجيلية والقصيرة ولصناع السينما من الهواة والطلبة ويكرم نجوم وصناع الفن السابع الذين أسهموا بإبداعهم في تقديم أعمالا سينمائية مهمة سطروا بها تاريخا سينمائيا عظيما.