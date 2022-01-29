السبت 29 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم يكرم سهير رمزي  في دورته الافتتاحية

سهير رمزي
سهير رمزي

كشف المخرج إسماعيل مراد  رئيس مهرجان بور سعيد لسينما العالم القديم " عن تكريم الفنانة الكبيرة سهير رمزي في حفل افتتاح الدورة  الأولى للمهرجان  التي تقام في الفترة من 25 وحتى 30 يونيو 2022 ا تقديرا لمشوارها الفني المثمر والحافل .

وأعربت الفنانة  الكبيرة عن سعادتها بالتكريم في الدورة الإولي للمهرجان وقالت : هذا التكريم له مذاق مختلف عن بقية التكريمات والجوائز  التي حصلت عليها خلال رحلتي الفنية  كونه يأتي من مسقط رأسي ومن أهلي وجمهوري  في بورسعيد ومعه أستعيد ذكرياتي في المحافظة الباسلة  التي أدين لها بالكثير وفي دورة تحمل إسم المبدع الكبير وإبن بورسعيد أيضا الفنان الراحل محمود ياسين لذلك أشكر إدارة المهرجان على ذلك.

ومن جانبه قال المخرج إسماعيل مراد أن تكريم المهرجان للفنانة الكبيرة سهير رمزي هو  تكريم لكل موهبة  وفنان أعطي للفن المصري والعربي الكثير وتقديرا وعرفانا  لفنانة بورسعيدية حققت الكثير والكثير من النجاحات بأعمالها وأدوارها  سواء على مستوى السينما والتليفزيون والمسرح .

يشار إلى أن سهير رمزي صاحبة مشوار فني حافل  بالأعمال الفنية التي تجاوزت الـ 110 عملا مابين السينما والتليفزيون والمسرح حيث ظهرت للمرة الأولى في السينما حينما كانت في السادسة من عمرها في فيلم  صحيفة سوابق  و اتجهت للعمل السينمائي في أواخر ستينيات القرن العشرين، واعتبرت في حقبة السبعينات من أهم رموز السينما المصرية، ومن أفلامها  ميرامار، أين المفر ، البدرون ، حتى لايطير الدخان ، دموع صاحبة الجلالة ، الحلال والحرام ، الطائرة المفقودة ، المطارد ، عصر الحب ، الملاعين ، رجل فقد عقله ، رحلة الأيام ، وبالوالدين إحسانا ، ثرثرة فوق النيل ، بنت اسمها محمود، عالم عيال عيال ، البنات عايزه إيه ، وفي المسرح قدمت البكاشين والنحلة والدبور وفي التليفزيون  زينب والعرش  و قصر العشاق والقاتل الذي أحبني وغيرها .

ويقام مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة بورسعيد  وتنظمه مؤسسة سينما توجراف وأسسه ويترأسه المخرج إسماعيل مراد بهدف نشر الثقافة السينمائية وتعريف الجمهور البورسعيدي بمدارس سينمائية مختلفة من قارات العالم القديم الثلاث " أوروبا وأسيا وأفريقيا  " يضم المهرجان أكثر من مسابقة للأفلام الطويلة و  والوثائقية والتسجيلية  والقصيرة ولصناع السينما من الهواة والطلبة ويكرم نجوم وصناع الفن السابع الذين أسهموا بإبداعهم في تقديم أعمالا سينمائية مهمة سطروا بها تاريخا سينمائيا عظيما.

المخرج إسماعيل مراد يونيو 2022 لعمل تقام قبة العالم القديم الق ديم مخت

رئيس التحرير

وائل لطفي

عود على بدء

الأكثر قراءة

تفاصيل زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى دبي غدًا

ما حكم من أتى امرأة فى دبرها وهل ذلك يعد زنا؟.. عالم أزهرى يجيب

الرئيس السنغالى: مصر دولة محورية للقارة الإفريقية ويستمع إليها باهتمام بالغ

أمطار ورياح وشبورة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل الطقس الـ 72 ساعة المقبلة

الرئيس السيسى: مصر تدعم الرئيس السنغالى فى رئاسة الاتحاد الإفريقى

الأرصاد: منخفض جوى جديد يضرب مصر يومى الأحد والاثنين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الخواجة جوزيف

الحسين عبدالرازق

فك الالتباس بين النقل والاقتباس!

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «1-4»

سمر عادل

هل الاقتصاد الإثيوبى فى مأزق؟

عفاف السيد

العيش عند المصريين

ماجد حبته

دماء «ألدو مورو» فى مزاد!

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى.. سنوات المحبة والرضا

محمد عبدالعزيز

مُقترح جدير بالمناقشة يليق بشهداء الوطن

صور

الاقبال اليوم الثالث للمعرض

ندوة أحمد مراد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

محمد الباز: ثأر الجماعة الإرهابية مع الشعب المصرى بأكمله.. وصدقت تهانى الجبالى

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى دبي غدًا

ما بعد معركة الأمم المتحدة.. كيف تحارب إسرائيل «إنكار الهولوكوست»؟

سارة شريف تكتب: 90 دقيقة فى «وانسى».. فيلا الحل النهائى