إخماد حريق نشب داخل محل تجارى شهير فى إمبابة

نحجت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، في إخماد حريق نشب داخل محل تجاري شهير بشارع الوحدة بدائرة قسم شرطة إمبابة شمال المحافظة.

البداية كانت بتلقي المقدم مؤمن فرج رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تصاعد أدخنة ونشوب حريق داخل محل تجاري شهير كائن بشارع الوحدة بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة علي الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.