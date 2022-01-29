السبت 29 يناير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل تعليم دمياط: لم نتلق شكاوى في أول امتحانات الإعدادية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تابع الدكتور خالد خلف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم، سير العملية الامتحانية للشهادة الإعدادية في يومها الأول بإدارة الروضة التعليمية.

وتفقد وكيل الوزارة، مدرستي الروضة الإعدادية بنين والروضة الإعدادية بنات، للاطمئنان على مستوى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، وأداء الطلاب للامتحان في سهولة ويسر.

وأكد وكيل الوزارة، أن الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تتابع سير العملية الامتحانية للشهادة الإعدادية لحظة بلحظة، للاطمئنان على انتظامها تحت مظلة التدابير الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والملاحظين، وتشدد بضرورة توفير المناخ الملائم للطلاب، والتواصل معهم للاطمئنان على مستوى الامتحان.

حيث يؤدى اليوم ( ٣٠٣٤٩) طالبا وطالبة امتحان اللغة العربية، بعدد (١٥٧) لجنة على مستوى المحافظة.

وأشار الدكتور خالد خلف،إلى أنه يتم متابعة الموقف أولا بأول بجميع الإدارات التعليمية من خلال غرف العمليات الفرعية بها وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية، وذلك للتعامل السريع مع أى مواقف قد تطرأ، مؤكدا أنها لم ترصد أية شكاوى خاصة بامتحانات اليوم على مستوى المحافظة.

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة "عربى - لغات" بمحافظة دمياط والتي تبدأ اليوم السبت حتى الخميس ٣ فبراير ٢٠٢٢ بعدد ١٥٧ لجنة على مستوى المحافظة ويؤديها ٣٠٣٤٩ طالبا وطالبة.

وتابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جاهزية اللجان الامتحانية بكافة الإدارات التعليمية وتعقيمها لاستقبال الطلاب، حيث أكدت ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، ووجهت أيضاً بالتواصل مع الطلاب وتوفير المناخ الملائم لهم لأداء الامتحانات بسهولة ويسر وتنظيم عملية الدخول والخروج من وإلى اللجان.

وتابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، سير أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية فى الفصل الدراسي الأول بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية في مديرية التربية والتعليم.

إقليم محافظة دمياط دمياط الدكتورة منال عوض بتهنئة أبناء محافظة دمياط بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال ٤٨ لانتصارات أكتوبر المجيدة داعية الله أن يعيد هذه المناسبة الغالية على مصرنا الحبيبة بمزيد من التقدم والازدهار والرفعة والاستقرار فى ظل القيادة ا تعليم دمياط

رئيس التحرير

وائل لطفي

عود على بدء

الأكثر قراءة

أمطار ورياح وشبورة.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل الطقس الـ 72 ساعة المقبلة

«التضامن»: زيادة السلع الغذائية للمرضعات ومن لديهن طفلان بحد أقصى

ما حكم من أتى امرأة فى دبرها وهل ذلك يعد زنا؟.. عالم أزهرى يجيب

الأرصاد: منخفض جوى جديد يضرب مصر يومى الأحد والاثنين

الرئيس السيسى: مصر تدعم الرئيس السنغالى فى رئاسة الاتحاد الإفريقى

مصر تستهدف خفض كثافة الطاقة لـ 14% ووفر 20 مليون طن وقود مكافئ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

فك الالتباس بين النقل والاقتباس!

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «1-4»

سمر عادل

هل الاقتصاد الإثيوبى فى مأزق؟

عفاف السيد

العيش عند المصريين

ماجد حبته

دماء «ألدو مورو» فى مزاد!

حسين دعسة

الملك عبدالله الثانى.. سنوات المحبة والرضا

محمد عبدالعزيز

مُقترح جدير بالمناقشة يليق بشهداء الوطن

مدحت بشاى

مصر «المواطنة» والكرامة الإنسانية

صور

الاقبال اليوم الثالث للمعرض

ندوة أحمد مراد بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

محمد الباز: ثأر الجماعة الإرهابية مع الشعب المصرى بأكمله.. وصدقت تهانى الجبالى

محطة تل أبيب

المزيد

ما بعد معركة الأمم المتحدة.. كيف تحارب إسرائيل «إنكار الهولوكوست»؟

سارة شريف تكتب: 90 دقيقة فى «وانسى».. فيلا الحل النهائى

بينهم صحفى وطفل.. إصابات بالغاز والرصاص المعدنى فى مواجهات مع الاحتلال بمدن الضفة