وكيل تعليم دمياط: لم نتلق شكاوى في أول امتحانات الإعدادية

تابع الدكتور خالد خلف، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم، سير العملية الامتحانية للشهادة الإعدادية في يومها الأول بإدارة الروضة التعليمية.

وتفقد وكيل الوزارة، مدرستي الروضة الإعدادية بنين والروضة الإعدادية بنات، للاطمئنان على مستوى اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، وأداء الطلاب للامتحان في سهولة ويسر.

وأكد وكيل الوزارة، أن الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تتابع سير العملية الامتحانية للشهادة الإعدادية لحظة بلحظة، للاطمئنان على انتظامها تحت مظلة التدابير الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والملاحظين، وتشدد بضرورة توفير المناخ الملائم للطلاب، والتواصل معهم للاطمئنان على مستوى الامتحان.

حيث يؤدى اليوم ( ٣٠٣٤٩) طالبا وطالبة امتحان اللغة العربية، بعدد (١٥٧) لجنة على مستوى المحافظة.

وأشار الدكتور خالد خلف،إلى أنه يتم متابعة الموقف أولا بأول بجميع الإدارات التعليمية من خلال غرف العمليات الفرعية بها وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية، وذلك للتعامل السريع مع أى مواقف قد تطرأ، مؤكدا أنها لم ترصد أية شكاوى خاصة بامتحانات اليوم على مستوى المحافظة.

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية العامة "عربى - لغات" بمحافظة دمياط والتي تبدأ اليوم السبت حتى الخميس ٣ فبراير ٢٠٢٢ بعدد ١٥٧ لجنة على مستوى المحافظة ويؤديها ٣٠٣٤٩ طالبا وطالبة.

وتابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جاهزية اللجان الامتحانية بكافة الإدارات التعليمية وتعقيمها لاستقبال الطلاب، حيث أكدت ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، ووجهت أيضاً بالتواصل مع الطلاب وتوفير المناخ الملائم لهم لأداء الامتحانات بسهولة ويسر وتنظيم عملية الدخول والخروج من وإلى اللجان.

وتابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، سير أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية فى الفصل الدراسي الأول بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية في مديرية التربية والتعليم.