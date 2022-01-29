مواعيد ومنافذ صرف معاشات شهر فبراير 2022

يبحث أصحاب المعاشات عن مواعيد صرف معاشات شهر فبراير ٢٠٢٢ عبر محرك البحث العالمي جوجل يوميا، وذلك قبيل ساعات من الصرف وفقا للشرائح المالية التي أعدتها هيئة التأمينات الاجتماعية لتفادي انتشار عدوى كورونا.

ويستعرض الدستور من خلال هذا التقرير منافذ الصرف التي يمكن قبض المعاشات منها و الخطة الوقائية لتأمين كبار السن عند صرف المعاشات.

مواعيد صرف معاشات شهر فبراير ٢٠٢٢

تستعد حاليا هيئة التأمينات الاجتماعية لتحويل أموال المعاشات إلى منافذ الصرف الخاصة بالمستفيدين في مختلف محافظات ومدن وقرى الجمهورية، وذلك تمهيدًا للصرف أول فبراير المقبل حيث خصصت الهيئة الفترة من 1-6 لصرف كافة مستحقات أصحاب المعاشات والمستفيدين منها من ذويهم.

ويتم صرف المعاشات وفقا للجدول الزمني المتعارف عليه للشرائح المالية حيث يتم صرف أصحاب معاشات الشريحة الأولى ممن يتقاضون أقل من 1000 جنيه يومي 1-2 فبراير فيما يتم صرف أصحاب معاشات الشريحة الثانية ممن يتقاضون أكثر من 1000 جنيه وأقل من 2000 جنيه خلال يومي 3-4 فبراير فيما تم تخصيص يومي 5-6 فبراير لصرف معاشات الشريحة الثالثة ممن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه.

منافذ صرف المعاشات في مصر

وفرت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية 5 منافذ يمكن لأصحاب المعاشات الصرف من خلالها في المواعيد المحددة لهم مسبقا وهي :-

كافة مكاتب الهيئة العامة للبريد المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية وذلك من خلال كارت ميزة أو حساب فضي معاشات.

بنوك القوى.

بنك ناصر الاجتماعي.

البنوك التجارية وذلك من خلال كارت ميزة أو حساب التوفير.

الحسابات الجارية بالبنوك وماكينات الصرف الآلي التابعة لها.

وفي حالة رغبة صاحب المعاش أو المستفيد منه تغيير منفذ الصرف يتم تقديم طلب لجهة صرف المعاش وإرفاق المستندات المطلوبة من موافقة الجهة الراغب فيها وشهادة بقيمة المعاش.

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الخطة الوقائية لكبار السن لتفادي كورونا أثناء صرف المعاش

بالتزامن مع مواعيد صرف معاشات شهر فبراير ٢٠٢٢ تبدأ كافة المنافذ التي خصصتها هيئة التأمينات الاجتماعية للصرف باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لتفادي خطر عدوى كورونا من تعقيم كافة المنافذ وتخصيص أماكن لانتظار كبار السن و توفير كمامات لهم.