الجمعة 28 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الاستخبارات العراقية تكشف تفاصيل القبض على إرهابى

العراق
العراق

ألقت الاستخبارات العراقية، اليوم، بالقبض على أحد الإرهابيين كان يريد الدخول إلى الفلوجة في محافظة الأنبار.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان، إنه استناداً إلى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة وأكدت توجه أحد الإرهابيين للدخول إلى قضاء الفلوجة بالأنبار.

وأضاف أنه تم على إثرها وبالتنسيق مع قوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة ٤٠ ونصب كمين محكم له في سيطرة التحدي مدخل الفلوجة وإلقاء القبض عليه.

وأشارت إلى أنه من المطلوبين للقضاء وفق المادة ٤ إرهاب.

-‏‏ العراق الاستخبارات إلقاء القبض على 25 عنصرا من داعش الإرهابيين

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