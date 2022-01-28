الاستخبارات العراقية تكشف تفاصيل القبض على إرهابى

ألقت الاستخبارات العراقية، اليوم، بالقبض على أحد الإرهابيين كان يريد الدخول إلى الفلوجة في محافظة الأنبار.

وقالت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان، إنه استناداً إلى معلومات دقيقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة وأكدت توجه أحد الإرهابيين للدخول إلى قضاء الفلوجة بالأنبار.

وأضاف أنه تم على إثرها وبالتنسيق مع قوة برية من الفوج الثاني لواء المشاة ٤٠ ونصب كمين محكم له في سيطرة التحدي مدخل الفلوجة وإلقاء القبض عليه.

وأشارت إلى أنه من المطلوبين للقضاء وفق المادة ٤ إرهاب.