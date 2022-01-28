الجمعة 28 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

فحص صور متداولة لتعذيب كلبين فى بلكونة بمنطقة المعادى

الأمن
الأمن

تفحص أجهزة الأمن بالقاهرة صورًا متداولة لتعذيب كلبين فى بلكونة بمنطقة المعادى للتأكد من صحتها.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورًا مروعة لكلبين يبدو عليهما سوء التغذية وتظهر عظامهما أسفل الجلد.

وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن الكلبين محبوسان فى بلكونة بإحدى الشقق بمنطقة أوتوستراد المعادى منذ أسبوع، ويقوم شخص بإخراج المياه لهما من الباب وتركهما فى الطقس قارس البرودة، وأضاف رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن بعض الجيران طرقوا باب الشقة دون جدوى.

وناشد رواد مواقع التواصل الاجتماعي سرعة التحرك لإنقاذ الكلبين.

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