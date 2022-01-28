فحص صور متداولة لتعذيب كلبين فى بلكونة بمنطقة المعادى

تفحص أجهزة الأمن بالقاهرة صورًا متداولة لتعذيب كلبين فى بلكونة بمنطقة المعادى للتأكد من صحتها.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورًا مروعة لكلبين يبدو عليهما سوء التغذية وتظهر عظامهما أسفل الجلد.

وقال رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن الكلبين محبوسان فى بلكونة بإحدى الشقق بمنطقة أوتوستراد المعادى منذ أسبوع، ويقوم شخص بإخراج المياه لهما من الباب وتركهما فى الطقس قارس البرودة، وأضاف رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن بعض الجيران طرقوا باب الشقة دون جدوى.

وناشد رواد مواقع التواصل الاجتماعي سرعة التحرك لإنقاذ الكلبين.