السبت 29 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

باهر عادل يشارك في معرض الكتاب بـ«الأقباط والحداثة»

الكاتب «باهر عادل
الكاتب «باهر عادل

يشارك الكاتب «باهر عادل» في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ53، بكتاب جديد صادر عن دار روافد للنشر تحت عنوان «الأقباط والحداثة» ومن تقديم المفكر القبطي «كمال زاخر».

 من جانبه، قال باهر عادل إن كتاب الأقباط والحداثة ليس كتابا في العقيدة فحسب، ولكن هو يلعب في منطقة بين اللاهوت والسياسة، فهو يهتم بتطبيقات وأثر العقائد في حياتنا اليومية.

وتابع في تصريحات لـ«الدستور» أن الكتاب هو مليء بالهموم المسيحية والوطنية معا، وهو يناقش قضية هامة تتمثل في كيف نحيا جوهر الإيمان في العصر الحديث وكيف نخرج من كهف فكر العصور الوسطى حتى نتصالح مع العصر وعلى الرغم أننا في مرحلة (مابعد الحداثة) ولكننا في هذه المنطقة المنكوبة مازلنا قابعين في كهف العصور الوسطى، ونحتاج إلى جرعات مكثفة من التنوير العقلي والتثوير الاجتماعي حتى لا نظل نرزح تحت قبضة التخلف الاجتماعي وفي ظني أن هذا الكتاب جهد بسيط في محاولة الخروج إلى رحاب القيم الإيجابية للحداثة وهي الحرية والنقد وإعمال العقل.

وأضاف أن «الأقباط والحداثة» يناقش قضايا كثيرة ومتشعبة بداية من تعريفات سريعة ومختصرة عن التنوير والحداثة والعلمانية والأصولية وماهي دلالات أصولية الأقباط كجزء من مجتمع أصولي عام، نتيجة لتخلف اجتماعي عام، كما يركز على موضوعات شائكة مثل الدراسات النقدية للكتاب المقدس واللاهوت النسوي، ولاهوت التحرير.

وأضاف: «أتمنى أن يكون الكتاب خطوة في تحريك المجتمع المصري عموما والقبطي (المسيحي المصري) خصوصا، نحو الحاضر والمستقبل دون معوقات ماضوية تتسربل باسم الدين والتقليد والموروث والتراث».

“باهر عادل ” فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 53 دار روافد الأقباط والحداثة ” كمال زاخر” كيف نحيا جوهر الإيمان في العصر الحديث

رئيس التحرير

وائل لطفي

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