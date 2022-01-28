الجمعة 28 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

«الأرثوذكسية» تحيى ذكرى نياحة القديس بروخورس أحد السبعين رسولا

الكنيسة الأرثوذكسية
الكنيسة الأرثوذكسية

تحيي الكنيسة الأرثوذكسية، اليوم الجمعة، ذكري نياحة القديس بروخورس، أحد السبعين رسولا، ووفقًا لكتاب السنكسار الكنسي: في مثل هذا اليوم تنيح القديس بروخورس أحد السبعين رسولا، الذين دعاهم السيد وأرسلهم ليكرزوا باسمه، وأعطاهم موهبة الشفاء وإخراج الشياطين ولما كان مع التلاميذ في العلية يوم الخمسين امتلأ من نعمة الروح القدس المعزي، ثم انتخبه الرسل من السبعة الشمامسة الذين شهدوا عنهم، أنهم ممتلئين من الروح القدس والحكمة.

وتابع: ثم صحب الرسول يوحنا الثيؤلوغوس، وطاف معه مدنا كثيرة، ووضع يوحنا اليد عليه وأقامه أسقفا علي نيقوميدية من بلاد بيثينيا فبشر فيها بالسيد المسيح ورد كثيرين من اليونانيين إلى الإيمان وعمدهم وعلمهم حفظ الوصايا وبعد أن بني لهما كنيسة ورسم لهم شمامسة وقسوسا، ذهب إلى البلاد المجاورة فبشرها وعمد كثيرين من أهلها، كما علم وعمد كثيرين من اليهود. وقد احتمل ضيقات كثيرة بسبب التبشير بالمسيح، ولما أكمل سعيه تنيح بشيخوخة صالحة مرضية ونال النعيم الأبدي.

والسِّنْكِسارُ هو كلمة يونانية أو "الجامع لأخبار الأنبياء والرسل والشهداء والقديسين المستعمل في كنائس الكرازة المرقسية في أيام آحاد السنة التوتية" هو كتاب يستخدم في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويحوي أخبار وسير قديسين، مرتبة حسب الشهور المصرية. ويقرأ السنكسار في الكنائس أثناء القداس قبل قراءة الإنجيل كل يوم بعد قراءة فصل الإبركسيس، أي قصص وأعمال وسير الرسل.

وكلمة سنكسار أصلها اليونانى سيناكساريون ومعناها جامع أى جامع السير.

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