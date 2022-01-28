نجلاء علام: «كُنْتُ دراكولا» تؤكد أهمية اكتشاف موهبة الطفل

تشارك الكاتبة القاصة نجلاء علام، في فعاليات الدورة الثالثة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بأحدث مؤلفاتها للأطفال، والصادر حديثا عن دار بدائل للطبع والنشر، تحت عنوان “كنت دراكولا”، ورسوم الفنانة مروة إبراهيم.

وتتناول قصة “كنت دراكولا” حكاية الطفل كريم، الذي يذهب إلى مدرسة جديدة بعيدة، بعد أن رفضت جميع المدارس القريبة من البيت استقباله، لأنه يثير الشغب دائما.

وقالت نجلاء علام لـ "الدستور": تبدأ قصة "كنت دراكولا" وكريم يجلس وحيدا مع قناعه وكأنه محاصر داخل دائرة، ثم تتسع الدائرة لتشمل الأم والأب، ومع أحداث القصة تتسع الدائرة أكثر لتشمل الأصدقاء والزملاء، ثم تتسع أكثر لتشمل المجتمع الذي يعيش فيه كريم. ومع توالي أحداث القصة تبدأ شخصية كريم في التغير والنضج وحينها يتخلى عن لقب دراكولا، ويتمسك باسمه وشخصيته.

وأوضحت "علام": أكدت قصة " كُنْتُ دراكولا " أهمية اكتشاف موهبة الطفل، وحسن استغلالها، كما اهتمت أحداث القصة أن توضح للطفل القارئ العوامل المساعدة في بناء الشخصية، من صداقة وتعاون واعتماد على النفس. سعت القصة إلى تأكيد دور الأب "راعي الأسرة" وخاصة إذا كان مسافرا. واستطاعت القصة تقديم نموذج للصداقة البناءة، وهي فرصة للأطفال القراء لمراجعة قائمة الأصدقاء واختيار الأنسب. عالجت القصة موضوع تناول الطعام الصحي لهذه الفئة العمرية.

سبق أن نشرت الكاتبة نجلاء علام أكثر من عشرين كتابًا للأطفال، كما صدر لها روايتان، هما: "نصف عين" و"الخروج إلى النهار" وثلاث مجموعات قصصية، هي: "أفيال صغيرة لم تمت بعد" و"روح تحوم آتية" و"سيرة القلب".

بالإضافة إلى عدة دراسات خاصة بمجلات الأطفال ومنها تطور مجلات الأطفال في مصر والعالم العربي، والقيم في مجلات الأطفال العربية.

يشار إلى أن الدورة 53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحمل شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتُقام في الفترة من 26 يناير حتى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف ، واختارت الكاتب يحيى حقّي شخصية المعرض، والكاتب عبد التّواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.

كما تضم فعاليات هذا العام من معرض القاهرة الدولي للكتاب، محاور رئيسية، هي: برنامج كايرو كولينج للناشرين الأجانب، ويحضره ناشرون من أكثر من 15 دولة غير عربية، ثم المؤتمر الدولي لتعاون الناشرين في عصر ما بعد كورونا، والذي ينظم بالتعاون مع معرض بكين الدولي للكتاب افتراضيا، ويضم كلمات مسجلة لأكثر من 30 متحدثا من مختلف الدول حول موضوع «سبل التعاون وتعزيز التنمية المشتركة في صناعة النشر».