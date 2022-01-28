مصر تشارك في أعمال الدورة الـ116 للمجلس التنفيذي لـ «الإلكسو»

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – إلكسو – إيسيسكو)، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة غادة عبدالبارى الأمين العام للجنة الوطنية المصرية وممثل جمهورية مصر العربية بالمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "إلكسو"، حول مشاركة مصر في أعمال الدورة العادية الــ116 للمجلس التنفيذي للإلكسو، خلال الفترة من 25 - 26 يناير 2022، والتي استضافتها المملكة العربية السعودية، بحضور الدكتور محمد ولد أعمر المدير العام للمنظمة، و هاني بن مقبل المقبل رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، والسادة أعضاء المجلس.

وفي كلمتها، أكدت لأمين العام للجنة الوطنية المصرية وممثل جمهورية مصر العربية بالمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "إلكسو"، أن المجلس التنفيذي يعُد أحد الأجهزة الحاكمة للمنظمة، ويعقد جلساته بصفة دورية لدراسة أهم أولويات المنظمة، وأنظمتها وبرامجها والقضايا ذات الاهتمام المُشترك في التربية والثقافة والعلوم.

وأضافت الأمين العام للجنة الوطنية المصرية، أن مشروع الخطة العربية للتعليم في حالات الطوارئ والأزمات يعد أحد محاور المجلس التنفيذي في دورته الحالية، والتي تهدف إلى ضمان استمرارية التعليم فى جميع مراحل التعليم أثناء الأزمات وما بعدها من خلال وضع خطة شاملة، مشيرة إلى أن المجلس قرر تشكيل لجنة تضم (جمهورية مصر العربية - سلطنة عمان - المملكة المغربية - الجمهورية التونسية المملكة العربية السعودية - دولة ليبيا) لمراجعة الخطة، وصياغتها في شكلها النهائي وعرضها علي المجلس في دورته القادمة، تمهيدًا لاعتمادها من المؤتمر العام للألكسو في دورته العادية 26.

- انتخاب الدكتور لبنى صلبيخ من مملكة البحرين بالتزكية نائبًا لرئيس المجلس التنفيذي

وخلال الاجتماع، تم انتخاب الدكتور لبنى صلبيخ من مملكة البحرين بالتزكية نائبًا لرئيس المجلس التنفيذي، كما تم تشكيل اللجنة الدائمة للعلوم والبحث العلمي برئاسة عضو جمهورية مصر العربية بالمجلس، وتضم في عضويتها (ليبيا، والسودان، والمغرب)، كما تم مناقشة العديد من القضايا منها، مدينة القدس والأخطار التي تُهددها، فضلًا عن مُناقشة الأوضاع التربوية والثقافية والعلمية فى فلسطين، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة السابقة الـ١١٥ للمجلس التنفيذي.

ونوه التقرير إلى أن الدورة الـ116 للمجلس التنفيذي للإلكسو ناقشت مُقترح مملكة البحرين عن "تعزيز دور الإعلام والتسويق للمنظمة"، حيث تم تشكيل لجنة لمدة 3 شهور برئاسة البحرين؛ بهدف تعزيز دور الإعلام والتسويق، وإبراز دور المنظمة وأهدافها والتمكين للوحدة الفكرية بين أجزاء الوطن العربي، عن طريق التربية والثقافة والعلوم، ورفع المُستوى التربوي والتعليمي والثقافي والعلمي حتى يقوم بواجبه في البناء، كما تم مناقشة مقترح الجمهورية اللبنانية حول "استحداث جائزة للإلكسو" أسوة بالجوائز العربية والعالمية التي تُكرم النماذج الناجحة والمتميزة والمبدعة.

وأشار التقرير إلى أنه تم مناقشة مشروع الموازنة لعامي 2023-2024، حيث تمت الموافقة من قبل المجلس على تمويل ومراجعة البرامج والأنشطة، كما تم استعراض موازنة النفقة الخاصة لمعهد البحوث والدراسات العربية لعامي 2023-2024، ومشروع موازنة المركز العربي للتعريب والترجمة والتأليف والنشر لعامي 2023-2024، ومساهمات الدول الأعضاء.

ولفت التقرير إلى أن المجلس التنفيذي قرر إقامة الدورة الـ117 للمجلس، والدورة الـ26 للمؤتمر العام للمنظمة بمقر المنظمة بتونس في مايو2022.