5 شركات لإنجاز مشروع ازدواج طريق «مطروح - سيوة» الخرساني

قال اللواء مهندس آمون مرتضى أبو عمر، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي في محافظة مطروح، إن جميع العاملين من مختلف التخصصات شاركوا في المشروع العملاق الجديد على أرض مطروح وهو مشروع ازدواج طريق مطروح سيوة الجديد، وتنفيذ أعمال الرصف الخرساني.

وأوضح رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بمطروح، أن تنفيذ المشروع يتم من خلال الجهاز المركزي للتعمير، حيث يتم العمل من خلال 5 شركات تعمل في ثلاثة قطاعات في وقت واحد بطول 150 كم بإجمالي تكلفة مليار وثلاثمائة مليون جنيه.

وأضاف أن الطريق يتكون من 3 حارات مرورية من الرصف الخرساني بعرض 11.25 متر، حيث يتم العمل من خلال 6 خلاطات خرسانة بمعدل 2 خلاطة لكل 50 كم ، و3 فنشر للرصف الخرساني بمعدل فنشر لكل قطاع.