الجمعة 28 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

5 شركات لإنجاز مشروع ازدواج طريق «مطروح - سيوة» الخرساني

الرصف الخرساني بطريق
الرصف الخرساني بطريق مطروح سيوه

قال اللواء مهندس آمون مرتضى أبو عمر، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي في محافظة مطروح، إن جميع العاملين من مختلف التخصصات شاركوا في المشروع العملاق الجديد على أرض مطروح وهو مشروع ازدواج طريق مطروح سيوة الجديد، وتنفيذ أعمال الرصف الخرساني.

وأوضح رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بمطروح، أن تنفيذ المشروع يتم من خلال الجهاز المركزي للتعمير، حيث يتم العمل من خلال 5 شركات تعمل في ثلاثة قطاعات في وقت واحد بطول 150 كم بإجمالي تكلفة مليار وثلاثمائة مليون جنيه.

وأضاف أن الطريق يتكون من 3 حارات مرورية من الرصف الخرساني بعرض 11.25 متر، حيث يتم العمل من خلال 6 خلاطات خرسانة بمعدل 2 خلاطة لكل 50 كم ، و3 فنشر للرصف الخرساني بمعدل فنشر لكل قطاع.

الجهاز المركزي للتعمير محافظة مطروح طريق مطروح سيوة الرصف الخرساني مطروح

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