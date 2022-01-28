تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار شرفة عقار حطمت سيارة في الإسكندرية

قررت نيابة العطارين بالإسكندرية، تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار أجزاء من شرفة عقار في الحي، مما أدى إلى تحطم سيارة بشارع الميناء الشرقي دون حدوث إصابات بين المارة في الطريق بمحل الواقعة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال شهود العيان وطلب ملف العقار من الحي.

و تلقى اللواء محمود ابو عمره مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط أجزاء من شرفة عقار قديم بشارع الميناء الشرقي مما تسبب في تحطم السيارة بدائرة القسم.

وبالمعاينة والفحص تبين سقوط شرفة من العقار المشار إليه بالطريق العام، وتحطم سيارة تصادف توقفها أسفل العقار دون حدوث إصابات بين المواطنين.

تم وضع الحواجز الحديدية حول العقار وغلق الشارع حرصا على حياة المارة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العطارين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.