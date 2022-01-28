المفوضية الأوروبية تُوافق على خريطة مساعدات إقليمية لـ سلوفينيا

وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، بموجب قوانين مساعدات الدول الأعضاء، على خريطة سلوفينيا لتلقي مساعدات إقليمية خلال الفترة من 1 يناير 2022 حتى 31 ديسمبر 2027، وذلك في إطار إرشادات المساعدة الإقليمية المنقحة "RAG".

جاء ذلك في بيان أصدرته المفوضية على موقعها الإلكتروني أوضحت فيه أن إرشادات “RAG”، التي اعتمدتها المفوضية في 19 أبريل 2021 على أن تدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2022، ستمكن الدول الأعضاء من دعم المناطق الأوروبية الأقل تفضيلا في اللحاق بالركب وتقليل الفوارق من حيث الرفاهية الاقتصادية والدخل والبطالة وتعزيز أهداف التماسك الأوروبي.

وأشار البيان إلى أن هذه الإرشادات ستوفر أيضا إمكانيات متزايدة للدول الأعضاء لدعم المناطق التي تواجه تحديات انتقالية أو هيكلية مثل هجرة السكان، للمساهمة بشكل كامل في التحولات الخضراء والرقمية.

وتحتفظ “RAG” المنقحة بضمانات قوية لمنع الدول الأعضاء من استخدام الأموال العامة لتحفيز نقل الوظائف من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى دولة أخرى، وهو أمر ضروري للمنافسة العادلة في السوق الموحدة.

وأضاف أن خريطة المساعدات الإقليمية في سلوفينيا تحدد المناطق المؤهلة للحصول على مساعدات الاستثمار الإقليمي، وتحدد الخريطة أيضا أقصى كثافة للمساعدات في المناطق المؤهلة، مع الأخذ في الاعتبار بأن نسبة كثافة المعونة هي الحد الأقصى لمقدار المساعدات التي تتلقاها الدولة لمنحها لكل مستفيد، معبرا عنها كنسبة مئوية من تكاليف الاستثمار المؤهلة.

وبموجب هذه الإرشادات، ستكون المناطق التي تغطي 70% من سكان سلوفينيا مؤهلة للحصول على مساعدات الاستثمار الإقليمي، من بينها منطقة فزودنا سلوفينيا وأجزاء من جورينسكا وأجزاء من أوسريدنييسلوفينسكا.

وعلى الصعيد الصحي، قال وزير الصحة السلوفيني، يانيز بوكلوكار، إن السلطات الصحية أطلقت أكبر تعبئة على الإطلاق للطواقم الطبية؛ بسبب تدهور الأوضاع في البلاد نتيجة انتشار فيروس كورونا.