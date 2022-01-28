«وجبة فاسدة» تُسمم 6 من أسرة واحدة بسوهاج.. والنيابة تُباشر التحقيق

تباشر النيابة التحقيق، اليوم الجمعة، في واقعة تسمم 6 أشخاص من أسرة واحدة بسوهاج، نتيجة تناول طعام فاسد.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، بلاغًا من قسم أول، بوصول 6 أشخاص من أسرة واحدة إلى مستشفى سوهاج العام، ادعاء تسمم غذائي، عقب تناول طعامًا فاسدًا.

وتبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العماري رئيس مباحث المديرية، وصول “ج . أ . ع”، 65 سنة، و"م . م . م"، 43 سنة، و"ص . ا . ا"، 38 سنة، و"أ. م . م"، 12 سنة، و"م . م . م"، 9 سنوات، و"ه . م . م"، 7 سنوات، إلى مستشفى سوهاج العام، مصابين بحالة إعياء والم بالبطن على إثر تناولهم طعامًا فاسدًا.

وبسؤال المصابين قرروا ما جاء بالتحريات ولم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك. ووضع المصابون تحت الملاحظة الطبية والحالة العامة لهم مستقرة.

وتحرر محضرا بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.