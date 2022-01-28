استمرار حملات الموجة 19 لاسترداد أراضى الدولة فى الفيوم

ترأس خالد فراج رئيس مركز ومدينة اطسا بمحافظ الفيوم الأجهزة التنفيذية في حملة مكبرة بحضور محمد لطفي الماوي نائب رئيس مركز ومدينة اطسا ومحمد شعبان مساعد رئيس المركز ومحمد ربيع رئيس الوحدة المحلية بقلمشاة ومسئولي أملاك الدولة بمركز اطسا ومسئولي الإصلاح الزراعي بالفيوم وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية برئاسة اللواء علاء سعودي مساعد مدير الأمن والعقيد جمال بيومي نائب مأمور مركز شرطة اطسا والنقيب محمد فايز فى الموجة الـ 19 من موجة الإزالات على مستوى الجمهورية بالوحدة المحلية بقلمشاة.

إزالة تعدٍ على الأراضي

تمكنت الحملة من ازالة 14 حالة تعد بالمباني باجمالي مساحة 2600 متر على أرض أملاك دولة اصلاح زراعي وعلى أرض زراعية خارج الحيز العمراني بقلمشاة.

وشملت الحملة 7 حالات تعد ببناء أسوار بارتفاعات مختلفة على أرض الاصلاح الزراعي بمساحة 750 متر.

إزالة تعدٍ على الأراضي



و 7 حالات تعد بالمباني على أرض زراعية خارج الحيز العمراني بمساحة 1250متر.

وأشار رئيس مركز ومدينة اطسا إلى أن الموجة الـ 19 تشمل حالات التعديات على أملاك الدولة التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات غير الجادة في التقنين والحالات التي أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعد على أراضى المنفعة العامة والأراضي الزراعية.

إزالة تعدٍ على الأراضي

وأوضح رئيس مركز ومدينة اطسا، أن الأجهزة التنفيذية والأمنية ستنفذ القانون على جميع المتعدين على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية وسيتم تطبيق القانون بكل حزم وقوة لحين إسترداد جميع أملاك الدولة.