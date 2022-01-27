الخميس 27 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موريتانيا تسجل 3 وفيات و127 إصابة جديدة بكورونا

موريتانيا
موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء اليوم الخميس، تسجيل ثلاث وفيات و127 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد"كوفيد 19"، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

كما أعلنت الصحة الموريتانية في إيجازها اليومي بشأن الوضع الوبائي في البلاد، تسجيل 866 حالة شفاء.

وأوضحت الوزارة أن مصالحها أجرت 2861 فحصا، من بينها ثلاث فحوص متابعة، و2858 فحص تشخيص (301 منها عبر فحص الحمض النووي PCR، و2557 عبر الفحص السريع TDR).

وأشارت إلى أنه بحصيلة اليوم يرتفع عدد الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 57919، من بينها 4239 حالة نشطة، و52743 حالة شفاء، و940 وفيات.

موريتانيا فيروس كورونا اصابات جديدة وفيات كورونا حالات شفاء كورونا

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