«تعليم العاصمة»: تعقيم وتجهيز اللجان الامتحانية للشهادة الإعدادية

أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية وتعقيم وتجهيز اللجان الامتحانية؛ استعدادا لامتحانات الشهادة الإعدادية.

وأعلن مدير المديرية استكمال امتحانات النقل الثانوي يوم السبت الموافق 29/1/2022، مشددا على الالتزام بتعليمات الوزارة، وتوجيهات محافظ القاهرة بتشكيل غرف العمليات والمتابعة المستمرة.

كما أشار مدير المديرية أن المديرية وإداراتها الـ33 غرف عمليات مشكلة على مدار الساعة ونوبتجيات بالمدارس والدواوين خلال فترة إجازة الخميس والجمعة.

وشدد «عطية» على رفع درجة الاستعداد بالمدارس واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية والأمطار؛ للحفاظ على سلامة الطلاب وجميع العاملين باللجان ودواوين المديرية والادارات التعليمية.

وأكد على حشد كافة الجهود وتحقيق التنسيق الكامل بين الإدارات والأحياء وجميع الجهات المعنية، مشددا على إجراءات السلامة والأمان لمنع حدوث أية مشكلات ومتابعة الأرصاد الجوية والالتزام بالإجراءات الآتية:

- فصل التيار الكهربائي عن جميع الفصول حال سقوط الأمطار، وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات.

- التأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء وتغيير الفيش التالفة وزجاج الشبابيك والأبواب.

- مراجعة جميع وصلات الكهرباء وتغطية الأسلاك المكشوفة من خلال مسئول الصيانة بالمدرسة.

- التأكد من نظافة أسطح المدارس وعدم وجود أي مخالفات أو رواكد عليها وإزالة ماء الأمطار

_ وتسليك مسالك المطر

_رفع أية أجهزة عن الأرض

والتأكد من سلامة المعامل

_ إزالة مياه الأمطار من فناء المدارس

_ تعقيم اللجان قبل بدء الامتحانات وبعد الانتهاء منها

_ توزيع الطلبة في اللجان وفق التباعد الاجتماعي، بحيث يكون عددهم 14 طالبًا فقط بكل لجنة.

_ارتداء الكمامة للجميع الملاحظ والمراقب والطلبة

_عدم السماح باستخدام الموبايل نهائيًا داخل اللجان

وحث الجميع على ضبط النفس وحسن التصرف واحتواء المواقف لاجتياز الامتحانات في تلك الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد من فيروس كورونا ومتحوراته وتغيرات في المناخ من موجة صقيع وأمطار شديدة.