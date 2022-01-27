الخميس 27 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حصاد «الإسكان» اليوم.. قطع المياه عن القاهرة الجديدة وإنهاء الهيكل الخرسانى لـ«مجرى العيون»

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

شهد حصاد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة اليوم، عددا من الأحداث الهامة، حيث أعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، في بيان، عن ضعف وقطع المياه ببعض المناطق بمدينة القاهرة الجديدة، اعتباراً من الساعة 10 صباح يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1/2/2022، حتى الساعة 10 مساء يوم الأربعاء الموافق 2/2/2022، وذلك نظراً لقيام جهاز مدينة القاهرة الجديدة بأعمال ربط خطي مياه قطر 1400مم المغذيين للمدينة من محطة تنقية مياه العبور (من ضمن خطة الإحلال والتجديد للخطوط الناقلة)، وأيضاً لتعديل المرافق المتعارضة مع محطات المونوريل داخل المدينة.
https://www.dostor.org/3696550

«الإسكان»: إنهاء الهيكل الخرساني لـ60 عمارة في مشروع تطوير سور مجرى العيون

تابع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لمشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون"، وهو أحد أهم مشروعات التطوير الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بإعادة مدينة القاهرة لرونقها الحضارى، وتمكينها من ممارسة دورها التاريخي والثقافي والسياحي.
https://www.dostor.org/3696539
«الإسكان»: متابعة الإجراءات الخاصة بمنظومة إدارة مياه الأمطار بالإسكندرية

عقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، اجتماعًا تنسيقيًا، لمتابعة الإجراءات الخاصة بتنفيذ التكليفات الصادرة عن اجتماع رئيس مجلس الوزراء لمناقشة الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية، وذلك بمشاركة الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسئولي شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، وجهاز مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، وممثلي المكتب الاستشاري التابع لكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية.
https://www.dostor.org/3696546

حصاد وزارة الإسكان جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة قطع المياه الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان البنية الاساسية

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وائل لطفي

إهدار حقوق المستهلك.. نوع من الفساد لا بد من محاربته

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