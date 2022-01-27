تعرف على أبرز نجوم الفن والغناء فى حفل «joy awards» بالسعودية

يقام حاليا حفل “joy awards” بالمملكة العربية السعودية في مدينة الرياض وذلك لتكريم عدد كبير من نجوم الفن والغناء في مصر والوطن العربي.

ويحضر الحفل كوكبة كبيرة من النجوم وأبرزهم كل من: إيمي سمير غانم، وزوجها النجم حسن الرداد، والفنانة دنيا سمير غانم، وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وزوجته النجمة روجينا، والمطرب هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، والنجمة اللبنانية نانسي عجرم، والمطرب العراقي كاظم الساهر، والنجمة ليلى علوي، والنجم رامز جلال، والنجم محمد سعد، والإعلامي عمرو أديب، والنجم وليد توفيق.

بالإضافة إلى النجم كريم محمود عبدالعزيز، وقصي الخولي، وراغب علامة، والتونسية لطيفة، وأحلام، وكارمن بصيبص، وروبي، والنجمة اللبنانية إليسا، والنجم محمد حماقي والنجمة السورية أصالة نصري وزوجها، وعدد كبير من النجوم من مختلف دول العالم.

يذكر أن حفل توزيع جوائز Joy Awards خاص بتكريم صناع الترفيه بمجالاته المختلفة في العالم العربي، إذ يعدّ هذا الحفل الحدث الأبرز في موسم الرياض، ويجرى في منطقة بوليفارد رياض سيتي.

ويشهد حفل الرياض حضورا مصريا كبيرا، وذلك من خلال نجوم الفن والإعلام والذين يتنافسون على لقب الأفضل خلال العام، منهم أحمد زاهر، أحمد فهمي، أمينة خليل، أكرم حسني، عمرو عرفة، عمرو أديب، أمير طعيمة، إيمي سمير غانم، عمرو يوسف، عمرو مصطفى، أشرف عبدالباقى، أشرف زكي، أسماء أبواليزيد، أيتن عامر، أيمن بهجت قمر، بهاء الدين محمد، عزيز الشافعي، بيومي فؤاد، بوسي شلبي، دنيا سمير غانم، دينا الشربيني، غادة عبدالرازق، هاني رمزي، هالة صدقي، هشام عبد الخالق، حسن الرداد، جمال العدل، ليلى علوي، مي عمر، مدحت العدل، مروان حامد، شريف عرفة، محمد الشرنوبي، محمد هنيدي، محمد ممدوح، روجينا، شريف عامر، ياسمين رئيس.