الخميس 27 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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طريقة تحضير طبق البطاطا الحلوة المعطر بالقرفة

البطاطا
البطاطا

تعد البطاطا أحد المكونات الغذائية الهامة الغنية بالبروتين، وخبز البطاطا الحلوة المعطر بالقرفة على الطريقة الهندية من الأطباق التي تلقى رواجًا كبيرًا في الشرق الأوسط مؤخرًا.

يستغرق تحضير طبق البطاطا الحلوة المعطرة بالقرفة وقت تحضير نحو  20 دقيقة بالإضافة لنحو 30 دقيقة وقت النقع.

مكونات طبق البطاطا الحلوة بالقرفة

5 بطاطا حلوة
4 ملاعق كبيرة زيت زيتون
2 ملعقة كبيرة عسل
½ ملعقة صغيرة مسحوق قرفة
1 ملعقة كبيرة ثوم مفروم
½ ملعقة كبيرة رقائق الفلفل الحار
5 أغصان من  الزعتر الطازج
ملعقة صغيرة ملح
½ ملعقة صغيرة مسحوق فلفل أسود
3 ملاعق كبيرة بصل أخضر مفروم
2 ملعقة كبيرة كريمة حامضة
محلول ملحي ( ماء مالح) لتليين البطاطا الحلوة .

 

طريقة تحضير طبق البطاطا الحلوة

اغسل البطاطا الحلوة وقشرها وقطعها إلى قطع بحجم بوصة واحدة؛ ثم أنقع البطاطا في ماء مملح لمدة 30 دقيقة وأثناء النقع أضيف زيت الزيتون والعسل ومسحوق القرفة والثوم المفروم ورقائق الفلفل الحار والزعتر الطازج والملح والفلفل في وعاء الخلط وأخلطهم جيدًا لعمل ماء مالح.

 بعد 30 دقيقة من النقع ، صفي البطاطا وجففها على منشفة المطبخ؛  ثم ضيفها إلى الوعاء مع التتبيلة واتركها تنقع لمدة 20 دقيقة؛ وبمجرد نقع البطاطا الحلوة ، سخن الفرن على حرارة 180 درجة مئوية؛ ثم  قم بتبطين صينية الخبز بورق زبدة وضع البطاطا الحلوة المتبلة عليها ، بطريقة متباعدة  بحيث تشكل طبقة واحدة.

وأخيراً قم بخبز طبق البطاطا الحلوة 20 دقيقة عند 180 درجة مئوية أو حتى تصبح ذهبية اللون ثم ضع البطاطا الحلوة المطبوخة في طبق التقديم وزينها بقطع من الكريمة الحامضة ورش عليها البصل الأخضر؛ وأستمتع بها مخبوزة طازجة.
 

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