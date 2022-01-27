حبس تشكيل عصابي يسرق مركبات «التوك توك» في المنوفية

أمرت النيابة العامة في المنوفية، اليوم الخميس، حبس تشكيل عصابي، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة مركبات التوك توك، وطلب تحريات المباحث ، والتحفظ على المضبوطات.



تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات وتحريات الأمن العام قيام شخصين لهما معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات مركبات " توك توك " بأسلوب توصيل الأسلاك.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بمنزل أحدهما، وبحوزتهما "فرد محلى، طلقتين لذات العيار، سلاح أبيض "مطواة".



كما تم ضبط داخل المنزل مركبتين "توك توك " مُبلغ بسرقتهما بدائرتي مركز شرطة تلا بالمنوفية وقسم شرطة قليوب بالقليوبية.



بمواجهتهما اعترفا بارتكاب 10 وقائع بدوائر مراكز شرطة “الشهداء، بركة السبع، أشمون، بلقاس بالدقهلية، طنطا بالغربية " قسمي شرطة "أول شبرا الخيمة، قليوب" بالقليوبية.

وأضافا بتصرفهما فى المسروقات بالبيع لعملائهما 3 عاطلين محددين، مقيمين بدائرة مركز شبراخيت بالبحيرة، بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة تم استهدافهما وضبطهما، كما أرشدا عن 8 مركبات "توك توك" بمخزنين خاصين بإثنين منهم كائنين بدائرة مركز شبراخيت، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.