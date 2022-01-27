الدولى للدراسات الصوفية يستأنف محاضرات «المنهج الفريد فى كشف حجب المريد»

أعلن المركز الدولى للدراسات الصوفية والجمالية، اليوم الخميس، عن استئناف رئيس المركز الأكاديمي الدولي الدكتور عزيز الكبيطى، في تقديم سلسلة محاضرات لشرح كتاب المنهج الفريد في كشف حجب المريد، حيث سيتم تنظيم المحاضرة العلمية السادسة، مع الإجابة على إشكالات السالكين وعوائقهم في السير إلى الله.

وأوضح المركز الدولى للدراسات الصوفية والجمالية، إن هذه السلسلة تنظم كل يوم إثنين وخميس بتوقيت المملكة المغربية، الساعة العاشرة مساءا بتوقيت السعودية والتاسعة مساء بتوقيت مصر، والاستفادة من هذه الدروس العلمية مجانياً للطلاب والمتابعين، ولكنها تستلزم التسجيل فقط .

وأضاف المركز أن المشاركين سيحصلون على شهادة المشاركة موقعة من طرف رئيس المركز الأكاديمي الدولي للدراسات الصوفية والجمالية، وسيتم نشر أسماء المشاركين فى المجلة البحثية الخاصة بالمركز، وتهدف هذه المحاضرات العلمية إلى التعريف بالآداب الصوفية التى يجب أن يلتزم بها المريد.

وأعلن المركز الدولى للدراسات الصوفية والجمالية فى وقت سابق، أن المركز يقوم بدوره على أكمل وجه فى نشر الفكر الدينى الصحيح والتصدي للأفكار المتطرفة التي تحاول الجماعات والتيارات المتطرفة نشرها حول العالم .