زحام ساحات الطعام بزوار معرض القاهرة الدولى للكتاب (صور)

تزاحم العديد من المواطنين من زوار معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥٣ على ساحات الطعام المخصصة في المعرض لاستراحة الزوار وتناول بعض الوجبات.

وشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ ٥٣ صباح اليوم الخميس، إقبالا ملحوظا من قبل الجمهور في يومه الأول بعد الافتتاح الرسمي أمس.

وانطلقت النسخة الثالثة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الأربعاء 26 يناير، فيما فتح الحدث الثقافي الدولي أبوابه للجمهور الخميس 27 يناير وتستمر الفعاليات حتى السابع من فبراير.

وتأتي النسخة الأحدث من معرض القاهرة للكتاب تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة.

واختارت إدارة المعرض، الكاتب يحيى حقي «شخصية المعرض»، والكاتب عبد التواب يوسف «شخصية معرض كتاب الأطفال».