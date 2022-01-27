الخميس 27 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيران تعلن اختراق الإذاعة والتليفزيون الرسمى فى البلاد

إيران تعلن اختراق
إيران تعلن اختراق الإذاعة والتليفزيون

كشفت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الخميس، عن تفاصيل وقوع اختراق لقنوات الإذاعة والتليفزيون الرسمي في البلاد.

وذكرت الوكالة أنه مساء اليوم، تم بث مقاطع مؤيدة لمنظمة "مجاهدي خلق" المعارضة عبر البث المباشر لبعض القنوات التليفزيونية الإيرانية.

وقال مسئولون فنيون في التليفزيون الإيراني IRIB إن الخادم ربما تعرض للاختراق.

ووقعت حوادث مماثلة على شبكة "القرآن"، و"راديو بايام" و"راديو جوان".

وفتحت السلطات المعنية تحقيقا لمعرفة مصدر الاختراق.

أشاد عبداللهيان بالقدرات والإمكانيت العلمية لبلاده، واحتياجات الدول الأخرى ودول الجيران في مجالات الدفاع المدني، مشددا على جاهزية الخارجية الإيرانية في توظيف جميع الأدوات القانونية والسياسية المتاحة بهدف تطوير وتحديث هذه المعرفة الوطنية.
ومن جانبه، أكد العميد جلالي أن الهدف الرئيس لمنظمة الدفاع المدني الإيرانية هو رصد واحتواء التهديدات، وتقليص المخاطر ومعالجة الثغرات في مواجهة التهديدات الخارجية.


وأشار رئيس الدفاع المدني الإيراني إلى أن "الأعداء وضعوا نصب مخططاتهم استهداف البنى التحتية للبلاد"، مؤكدا ضرورة الدفاع الجماعي وتضافر الجهود الوطنية لصد هذه التهديدات.


وفي سياق متصل، ادعت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز"، الجمعة الماضي، أنه في وقت سابق من الشهر الجاري، توقفت جامعة طهران، أكبر جامعة إيرانية عن العمل لمدة أربعة أيام كاملة، بعد توقف برامج المؤتمرات والمحاضرات عن بعد "أونلاين" عن العمل، وعدم تمكن أعضاء هيئة التدريس من إلقاء محاضراتهم.


وزعمت الصحيفة أن هذا العمل السيبراني "الهاكرز" هو آخر حلقات مسلسل الحرب الإلكترونية بين إسرائيل وإيران، دون أن تنسب هذا الهجوم إلى إسرائيل، موضحة أن بعض الخبراء يعتقدون أن الهجمات الإلكترونية المتبادلة بين إيران وأعدائها تشير إلى مرحلة جديدة في الصراع، خاصة في حال تعثر محادثات فيينا الخاصة بالملف النووي الإيراني.

 

إيران اختراق قنوات التليفزين الرسمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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