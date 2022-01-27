الخميس 27 يناير 2022
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سياسي

أستاذ علوم سياسية: زيارة السيسي للإمارات تؤكد أن مصر حاضرة في الخليج العربي

الدكتور طارق فهمي
الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية

أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للإمارات مهمة للغاية لأنها تنقل رسائل لكل الأطراف هو أن مصر حاضرة حضورًا كبيرًا في الخليج العربي، كما أن الأمن الخليجي جزء من الأمن القومي المصري، و سبق وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي  أن أمن الخليج خط أحمر في خطاباته وجاءت هذه الزيارة لتؤكد وعود الرئيس، كما تؤكد الزيارة أن مصر حاضرة بقوة في أي  تسويات أو ترتيبات قادمة لأمن الخليج بمشروعات وترتيبات أمنية متعددة.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، في تصريحات لـ"الدستور" أن الزيارة لها أبعادها ودلالتها قصيرة المدى وطويلة المدى، فقصيرة المدى بتأكيد الدعم المصري للإمارات في مواجهة أى عدوان وتدلل على عمق العلاقة بين البلدين فالرئيس لم يكتف بإعلان دعمه للإمارات في الهجوم الذى تعرضت له لكنه قام بزيارة وأن مصر لا يمكن أن تقبل بالعمليات الإرهابية التي يقوم بها الحوثي ضد الإمارات، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يأتى استكمالا لسلسلة دعم البلدين بعضهما البعض ، واستكمالا للتعاون المثمر بينهما على كل الأصعدة سواء اقتصاديًا او سياسيا أو عسكريا.

وشدد فهمي، على أن زيارة الرئيس السيسي للإمارات تأتى للتأكيد على وقوف مصر إلى جانب دولة الإمارات، ودعمها في كل ما تقوم به من إجراءات وخطوات لضمان أمنها وسيادتها في مواجهة أي عدوان خارجي خاصة مع الهجوم الذي نفذته ميليشيات الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية في الدولة، وتسبب في سقوط عدد من الضحايا المدنيين.

وبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بزيارة هي الرابعة هذا العام للإمارات العربية المتحدة، استهلها بإجراء مباحثات مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

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