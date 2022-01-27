الخميس 27 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

الإعلان عن جائزة الدولة للمبدع الصغير تحت رعاية السيدة انتصار السيسى

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب

تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، أعلن معرض القاهرة الدولي للكتاب عن جائزة الدولة للطفل المبدع، وتم وضع لافتة الإعلان عنها أمام بوابات الدخول والخروج الخاصة بمعرض كتاب الطفل بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٥٣.

كما تم وضع لافتة للإعلان عن تفاصيل الجائزة وعليها صورة السيدة انتصار السيسي،  بجانب شاشة عرض لعرض تفاصيل الجائزة.

وكانت أعلنت وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، عن انطلاق الجائزة في دورتها الثانية ٢٠٢٢ والتي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة، والتي في دورتها الجديدة تستقبل المتقدمين عبر الموقع الإلكتروني.


وشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ٥٣ صباح اليوم الخميس إقبالا كبيرا من قبل الجمهور بالساعات الأولى من افتتاح المعرض في يومه الأول من استقبال الجمهور بعد الافتتاح الرسمي.

يقام معرض القاهرة الدولي للكتاب على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم (5) قاعات للعرض، يبلغ عدد الأجنحة 879 جناحا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية 1067 دار نشر وتوكيلًا.

السيدة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية جائزة الدولة للطفل المبدع معرض كتاب الطفل بمعرض القاهرة الدولي تفاصيل الجائزة جانب شاشة عرض لعرض تفاصيل الجائزة

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وائل لطفي

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