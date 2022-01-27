انطلاق مهرجان الفراولة لتنشيط السياحة على شواطئ مرسى علم (صور)

شهدت شواطئ مرسى علم، مهرجان الفراولة بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية في أجواء دافئة باستخدام طن فراولة ومشاركة 11 شيفا وتم إعداد تورتة كبيرة، وحلويات وتورتة الفراولة وعصائر فريش وفراولة طازجة.



وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر إلى أن المنتجعات السياحية حرصت على خلق جو ترفيهي لجذب السائحين على الشواطئ في ظل الأجواء الباردة التي تشهدها البلاد، و المهرجان تم إعداده على الشواطئ المفتوحة وسط تفاعل السائحين والرقص على أنغام الموسيقى، وحرص السائحين على التقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مما يساهم في تنشيط السياحة لمدينة مرسى علم.

صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث

صورة من الحدث