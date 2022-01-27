الخميس 27 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انطلاق مهرجان الفراولة لتنشيط السياحة على شواطئ مرسى علم (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهدت شواطئ مرسى علم، مهرجان الفراولة بمشاركة السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية في أجواء دافئة باستخدام طن فراولة ومشاركة 11 شيفا وتم إعداد تورتة كبيرة، وحلويات وتورتة الفراولة وعصائر فريش وفراولة طازجة.
 

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وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر إلى أن المنتجعات السياحية حرصت على خلق جو ترفيهي لجذب السائحين على الشواطئ في ظل الأجواء الباردة التي تشهدها البلاد، و المهرجان تم إعداده على الشواطئ المفتوحة وسط تفاعل السائحين والرقص على أنغام الموسيقى، وحرص السائحين  على التقاط الصور التذكارية  ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مما يساهم في تنشيط السياحة  لمدينة مرسى علم.

صورة من الحدث

صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
مواقع التواصل البحر الاحمر مواقع التواصل الاجتماعي رحلات الطيران الخبير السياحي لتنشيط السياحة السائحين الأجانب أنغام الموسيقى رحلة طيران دولية لخبير السياحي مرسى علم الدولي

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