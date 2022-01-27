مهرجان أسوان لأفلام المرأة يكشف عن بوستر دورته السادسة

كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن بوستر دورته السادسة، التي ستعقد في الفترة من 23 إلى 28 فبراير المقبل، والبوستر من تصميم الفنان الشاب هشام علي، وهو فنان يعمل على استخدامات الصور في التصميم الجرافيكي، وسبق أن حصل على عدد من الجوائز الدولية.

وتتصدر البوستر امرأة مثل أغلب نساء الجنوب، تسير في الصحراء قاصدة أفق الأحلام والآمال وهي تحمل على رأسها تاريخ السينما، فتلك الأشرطة وعبواتها (التي تحملها على رأسها) لا تمثل حاضر السينما ولا مستقبلها بعد ما جعلها التطور والرقمية جزءًا من تاريخ السينما وتراثها.

تتكرر المرأة في ثلاثة أزمنة (فريمات) وهي تتحرك صاعدة نحو باب السماء الذي يبدو كأحد أبواب النوبة، تحيطها السحب بدلالات سحرية وخيالية.

وبهذا التكوين وضع الفنان هشام علي مجموعة من الأفكار التي تمثل نضال امرأة تشبه الغالبية لبلوغ الأحلام، امرأة لا نرى وجهها وتمثل كل امرأة يعمل مهرجان أسوان وكل فعاليات أفلام المرأة في العالم من أجلها، امرأة تقتحم فضاء الأصفر المميز لغالبية خارطة مصر، يعلوه بضربات قوية ألوان الجنوب صريحة جريئة معبرة، وهي أيضًا ألوان الأحلام التي كانت تتألق بها الأشرطة الفيلمية من قبل، ثم زاد تألقها ووضوحها بتقنياتها الجديدة.

يقدم المهرجان بهذا الملصق التحية لهذه السيدة التي حملت تراث مصر السينمائي، حالمًا بأن تكمل نضالها للمرأة والمجتمع والسينما رغم جدب الطريق ورماله الممتدة، بينما يبشر هشام علي ببلوغها أفق السماء المفتوحة لمن يحلم.

ويكرم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في دورته السادسة، الفنانة سوسن بدر، والمخرجة إنعام محمد، تقديرًا لمشوارهما الإبداعي الطويل ودورهما البارز في دعم قضايا المرأة والتعبير عنها على الشاشة.

ويعقد المهرجان بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، والهيئة العامة لتنشيط السياحة، وبرعاية المجلس القومي للمرأة، ومحافظة أسوان، وجامعة أسوان، وبشراكة مع سفارة الاتحاد الأوروبي في مصر، وبلان إنترناشيونال إيجيبت، ومؤسسة درسوس، ومؤسسة أكت، ودي جي فايبس، وبنك التعمير والإسكان، وجيمناي أفريقيا، وسمارت فيجن، وبركة ويب.