«نور بروجيكت» تحيي حفلًا موسيقيًا على مسرح الجمهورية.. السبت

تستعد فرقة "نور بروجيكت" بقيادة مؤسسها عازف الساكسفون نور عاشور، لإحياء حفلًا موسيقيًا ضخمًا بعد غد السبت على مسرح الجمهورية، التابع لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الثامنة مساءً، ويتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات الموسيقية الخاصة بالفرقة، والتي تمزج بين الطابع الشرقي والغربي فى شكل معاصر منها: (نص الطريق، ونس، بفتكرك، حلوة حلاوة، أم القارات، فينا الخير، مفتاح الفرج، إحنا في إيه ولا في إيه، حظر البحر، كجيتينا، سيناء، زاراير، حزين، الروتين، أووه).

وتضم الفرقة مجموعة كبيرة من العازفين المصريين العالميين وهم؛ نور عاشور "ساكسفون"، محمود عبدالفتاح "عود"، وائل بدراوي "كيبورد"، مروان وحيد "درامز"، أوسو "جيتار".

ويُقام الحفل وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على سلامة الجميع، حيث يتم قياس درجة الحرارة، وارتداء الكمامات والأقنعة، والدخول من بوابات التعقيم، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي؛ ووضعت إدارة الأوبرا عدة شروط لحضور الحفل منها:

ـ غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- غير مسموح بتحريك المقاعد.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- ارتداء الزي اللائق بالمكان «ممنوع ارتداء الشورت».

- ممنوع التصوير.

ومن المتوقع أن يرفع مسرح الجمهورية يوم الحفل لافتة كامل العدد، خاصة بعد نفاد نسبة كبيرة من تذاكر الحفل فور طرحها على الموقع الإلكتروني الخاص بدار الأوبرا المصرية.

يذكر أن نور عاشور مطرب وعازف "الساكسفون" ابتكر "مشروع نور" ليقدم من خلاله العديد من الحفلات في مختلف الأماكن الثقافية والجامعات المصرية، وعمل عازفًا مع مجموعة من أشهر المطربين، وشارك في العديد من المهرجانات المتخصصة منها مهرجان "SOS" لموسيقى الجاز بالقاهرة.